共軍封控一島三峽 退將：主力將是潛艦與導彈

共軍藉由機艦實施鎖台南北封控的合練操演，退將說，我方應注意共軍潛艦與長程導彈的動向，這才是共軍封控海峽的主力。

退將表示，共軍要封控台灣島、海灣海峽、巴士海峽與宮古海峽這一島三峽，機艦的動員只是表徵，甚至只是穿出第一島鏈長航訓練用途，主力不會是海空軍的戰機、戰艦。

退將認為，因為共軍機艦在穿越海峽過程，風險非常高，可能還沒到達所望空域、海域，就被日美台菲所擊退，尤其我國有密集的防空與反艦飛彈。我方要防共軍封控，必須全力注意其各型導彈與潛艦的動向。

退將表示，過去國軍漢光演習曾兵推，我國要突破共軍南北封控，同樣要部署潛艦，我方之所以到現在仍有需要8艘柴潛的說法，其實是兵推所得。