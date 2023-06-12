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勞軍遭打斷？ 空軍：蔡總統未受共軍影響

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
蔡總統臉書披露她到空軍防空暨飛彈指揮部向飛行員對話，但軍方提供媒體資訊卻出現其實是在南部作戰管制中心，影片細節出現總統談話被共軍廣播打斷。圖／取自蔡總統臉書網頁
蔡總統臉書披露她到空軍防空暨飛彈指揮部向飛行員對話，但軍方提供媒體資訊卻出現其實是在南部作戰管制中心，影片細節出現總統談話被共軍廣播打斷。圖／取自蔡總統臉書網頁

蔡英文總統本月九日率官員前往機敏的空軍南部區域作戰管制中心進行端午節慰勞，並透過戰管麥克風向飛行員喊話，但半途卻被疑似中國大陸解放軍喊話打斷，對方還宣稱「侵入中國大陸領空」；當時，國安會秘書長顧立雄也在旁邊。

空軍司令部昨天回應表示，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統未受到影響。

媒體資訊指出，蔡總統也與空軍飛行員及飛彈連連長進行戰備通話。蔡與戰機飛行員通話時，一旁傳出解放軍喊話的聲音：「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權。」

面對突如其來的音源，戰管單位一位女性主官趕緊上前關閉相關頻道，停止通話，蔡總統一度笑了出來，之後才又繼續與國軍通話。

空軍 飛彈 解放軍 蔡英文 端午節 戰機 顧立雄

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