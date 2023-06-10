特勤人員海安演習過肩摔恐怖分子「1長條武器」落海 海巡：故意的

海巡署為響應國家海洋日誓師，守護藍色國土，今天上午在高雄港愛河灣舉行「海安11號」演習，其中海域反恐、反劫船及快速撤離演練進行過程中，海巡特勤人員攻堅目標船，以過肩摔制伏恐怖分子時，1把黑色長條狀的武器竟從甲板掉落海中，濺起水花。海巡署緊急查證後強調，掉落的不是槍械，而是歹徒使用的塑膠刀。

今天登場的「海安11號」演習分為陸域及海域操演，全程在蔡英文總統面前演練。陸域操演主軸在模擬搶救人質狀況，由維安特勤隊派遣狙擊手，搶占地形要點，對目標區域有效偵察，在數百公尺外制高點，精準命中敵人，接續由維安特勤隊出動輪式裝甲車及突擊梯車進行反劫持，成功解救人質，並由憲兵特勤隊排除爆裂物，順利完成任務。

海域操演部分，則是由海巡署特勤隊員兵分空路及海路執行反恐、反劫船演練，由連江艦模擬遭恐怖分子劫持的國際貨輪，並由特勤隊分別搭乘突擊艇及空勤直升機，採海、空夾擊之勢，強行登檢、攻堅目標船，肅清船上恐怖分子，後續特勤人員由直升機快速撤離，展現我海上反恐精實戰力與機動性。

當海巡特勤隊員執行海域操演，在攻堅登船後，一度遭遇恐怖分子反抗，其中1名海巡特勤隊員與恐怖分子發生扭打，但他迅速以過肩摔制伏歹徒，不料歹徒被摔倒在甲板上時，1把黑色的長條狀、類似武器的物品隨之掉落海面。