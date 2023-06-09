影／500多位老海龍齊聚金門營區 見證兩棲營成立半世紀

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聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海龍退役的立委江啟臣看到大批海龍蛙兵學弟，也開心的跟他們自拍留念。記者蔡家蓁／攝影
海龍退役的立委江啟臣看到大批海龍蛙兵學弟，也開心的跟他們自拍留念。記者蔡家蓁／攝影

500多位退役的海龍蛙兵學長們和家屬今天上午重回兩棲偵察營的料羅營區，除了慶祝50週年隊慶外，也共同見證金門港勤啟用典禮，海龍第53期退伍的立委江啟臣與多位立法院外交及國防委員會的立委也到場共襄盛舉，看到蛙兵表演精彩的「蛙人操」，大家都紛紛給予熱烈掌聲，稱讚現在的兩棲營仍然維持一貫嚴格訓練的水準。

兩棲營今天舉行50週年隊慶，一早營區內便湧進大批海龍蛙兵退役的學長和眷屬們，許多跟著退役海龍們第一次進到兩棲營區的家屬們，十分興奮，迫不及待和現場展示的海龍快艇、軍事武器等拍照，不過最多人搶著合照的，莫屬身材健美黝黑的現役海龍蛙兵。

包括立委江啟臣、陳玉珍、廖婉汝、邱臣遠、國防部常務次長房茂宏中將、陸軍航特部指揮官張台松中將、金門副縣長李文良、金防部指揮官陳忠文縣議會秘書長王垣坤等人，今天也到場為兩棲營獻上祝福。

今天也特別安排海龍退役的江啟臣和學長、現役海龍蛙兵們一起切蛋糕、唱生日快樂歌，慶祝海龍隊史滿50週年。同時也舉行新建港勤大樓剪綵儀式，許多退役的老學長看到學弟們能使用嶄新的營區宿舍，很是羨慕，紛紛談起當年勇，聊著當年在老舊營區內操練的酸甜苦辣。

張台松在致詞時表示，50年前的今天，在那戰火四起的時空背景下，一支勇敢無畏的蛙人小隊誕生了，從那一刻起，開始了一段不平凡的旅程，為保衛台海兩岸的和平與國家安全而努力奮鬥，在50年的歲月中，我們見證了海龍蛙兵的成長與發展，也經歷了無數的挑戰與考驗。

張台松強調，海龍蛙兵的成就，源於每一位隊員辛苦付出和無私奉獻，更是那些不惜一切獻出寶貴生命的英雄前輩們，肩負著「我死則國生」的使命，完成了各種艱巨的任務，他們是我們的驕傲與榮耀。

為了歡迎退役學長回娘家，兩棲營也特別安排經典的蛙人操，看著學弟們精實地體現蛙人操每一個動作，「一！二！一！二！」的口號喊得震天價響，退役學長們紛紛給予熱烈掌聲；海龍退役8年的李清俊表示，海龍以前常在一條艇出海，生死與共，尤其是1996台海危機時，常半夜到大二膽島及大陸前沿巡弋，風浪再大，一樣要出去，所以感情特別好；他說，現在的海龍訓練雖沒像以前的土法煉鋼，取而代之是用較科學的方式及較精密的器械來操作，但學弟們一樣戰力強。

為了歡迎退役學長回娘家，兩棲營也特別安排經典的蛙人操。記者蔡家蓁／攝影
為了歡迎退役學長回娘家，兩棲營也特別安排經典的蛙人操。記者蔡家蓁／攝影
海龍退役的立委江啟臣（中）與立委陳玉珍（左）、立委邱臣遠（右）今天也一起幫忙金門的老兵召集令打廣告，邀請退役老兵一起來參與。記者蔡家蓁／攝影
海龍退役的立委江啟臣（中）與立委陳玉珍（左）、立委邱臣遠（右）今天也一起幫忙金門的老兵召集令打廣告，邀請退役老兵一起來參與。記者蔡家蓁／攝影
陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營今日辦50週年隊慶暨金門港勤啟用典禮，與會貴賓主持剪綵儀式。記者蔡家蓁／攝影
陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營今日辦50週年隊慶暨金門港勤啟用典禮，與會貴賓主持剪綵儀式。記者蔡家蓁／攝影
陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營今日辦50週年隊慶暨金門港勤啟用典禮，與會貴賓一起大唱生日快樂歌並切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營今日辦50週年隊慶暨金門港勤啟用典禮，與會貴賓一起大唱生日快樂歌並切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
立法院外交及國防委員會的立委今天跨海參加兩棲營的50週年隊慶，並致贈加菜金。記者蔡家蓁／攝影
立法院外交及國防委員會的立委今天跨海參加兩棲營的50週年隊慶，並致贈加菜金。記者蔡家蓁／攝影
立法院外交及國防委員會的立委今天跨海參加兩棲營的50週年隊慶，並與海龍蛙兵合影。記者蔡家蓁／攝影
立法院外交及國防委員會的立委今天跨海參加兩棲營的50週年隊慶，並與海龍蛙兵合影。記者蔡家蓁／攝影

海龍蛙兵 江啟臣 金門

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