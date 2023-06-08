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我購MQ-9無人機偵察資訊分享美日 國防部：毫無所悉

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／國防部提供
國防部發言人孫立方。圖／國防部提供

媒體報導「美國、台灣和日本將分享海軍偵察無人機即時數據」，國防部今（8）日表示，對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。

金融時報引述知情人士報導，美國、台灣和日本將分享海軍偵察無人機的即時數據，可見華府因應大陸可能對台動武，正加強台美日三方協調。

美國國防承造商 General Atomics 預定2025年開始交付台灣4架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，這款無人機是MQ-9「死神」的海軍用改良款。美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞曾廣泛使用MQ-9，可尋找、跟蹤並打擊敵方船舶和雷達。

四位熟悉MQ-9軍售的人士向金融時報透露，華府將允許台灣這款無人機與美國和日本自衛隊的系統整合。如此一來，美台日可以同步取得由無人機蒐集的共同作戰圖像。

消息傳出後，國防部發言人孫立方隨即公開否認表示，國防部今（8）日表示，對相關臆測內容並無所悉，籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。

美國 MQ-9 國防部

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