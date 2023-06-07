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退伍軍人協會慰問北部濱海地區國軍遺族及榮民眷

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
基隆榮服處長方正（右)致贈感謝狀予中華民國退伍軍人協會吳其樑理事長(左)。圖/基隆榮服處提供
基隆榮服處長方正（右)致贈感謝狀予中華民國退伍軍人協會吳其樑理事長(左)。圖/基隆榮服處提供

中華民國退伍軍人協會、基隆榮服處今天舉辦端午節關懷慰問活動，向北部濱海地區的國軍遺族及榮民眷表達關懷。

這項活動在基隆福隆福容飯店舉行，基隆榮服處派員陪同遺族及榮民、眷代表30餘人與會，由協會理事長、退役中將吳其樑率領幹部、會員及眷屬接待，安排餐會、致贈營養品等。

吳其樑致詞表示，遺族子弟為國家犧牲生命，心中有無限不捨，盼望未來能與退輔會及所屬機構合作，凝聚力量，讓國軍遺族及榮民眷都能獲得妥善的照顧。

基隆榮民服務處長方正表示，退輔會對於國軍因公、戰訓殞命遺族照顧特別重視，遺族子弟當年於部隊執行演訓或公務不幸殞命，我們對其抱持崇高敬意及不捨，他們是一群白髮人送黑髮人的父母，失去一生摯愛的丈夫或妻子，何其心痛。

他說，感謝中華民國退伍軍人協會藉此活動，向北部濱海地區的國軍遺族及榮民眷表達關懷。方正也轉達退輔會主委馮世寬對遺族的關心。

榮民 國軍

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