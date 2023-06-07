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漢光桃機操演 協調規模縮小

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍漢光39號演習實兵操演，預定於7月27日在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目。圖／桃機公司提供
國軍漢光39號演習實兵操演，預定於7月27日在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目。圖／桃機公司提供

國軍漢光卅九號演習實兵操演將在七月舉行，規畫首度於民用的桃園國際機場實施攻防。國防部發言人孫立方昨日表示，仍要進一步與民力、航管或警察單位密切協調，除兼顧國安也將對民眾的衝擊降到最低，科目規畫中。

國軍漢光卅九號演習實兵操演，預定七月廿七日上午在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目，屆時恐將嚴重影響航班起降與旅客行程。據了解，軍方與航站昨天下午開完協調會，初步決定將操演規模縮小，希望減少對航班影響，但目前暫未有易地實施的規畫。

國防部昨舉行今年上半年將官晉任典禮，孫立方會前受訪時，媒體關切操演是否能如期在桃機實施。他回應，漢光實兵操演目的是驗證作戰計畫，並依聯合作戰科目要項進行防衛作戰演習，因此要與民力、航管或警察單位密切協調。

蔡總統昨在將官晉任典禮致詞表示，這幾年來持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，無論是國艦國造、國機國造，都有具體成果；去年底提出兵力結構調整規畫，強化全民國防，現在已有首批女性後備軍人志願參與教召，逐步落實國防改革，加強國防戰力及韌性。

蔡總統勗勉晉升將官說，晉任是一份榮耀，也是更遠大期許，期許將官未來能運用領導統御，強化部隊訓練和士氣，落實人才培育，提升國軍整體素質。她勉勵與會將官一起努力，建構現代化、專業化部隊，鞏固國家安全，也讓世界看見守護國家決心。

演習 國軍 機場 漢光 孫立方 桃機 教召

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