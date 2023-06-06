蔡總統期勉晉任將官讓世界看見守護國家決心

蔡英文總統今天表示，政府推動國防自主，提升守護國家安全的力量，無論是國艦國造、國機國造，都有具體成果。去年底政府提出兵力結構調整規畫，強化全民國防；現正逐步落實國防改革，加強國防戰力以及韌性，她勉勵將官一起努力，讓世界看見守護國家決心。

國防部今天舉行民國112年上半年將官晉任典禮，蔡總統說，在這個光榮時刻，她要向大家表達最誠摯祝賀，更要代表國人致上最深感謝，感謝各位堅守崗位、守護國家安全，在場每一位將官，都是經過長時間勤訓精練，才能有今天的成果，她也要謝謝現場眷屬支持，各位都是國軍重要後盾。

蔡總統表示，這幾年來持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，無論是國艦國造、國機國造，都有具體成果。去年底他們提出兵力結構調整規畫，強化全民國防，5月也有首批女性後備軍人志願參與教召，逐步落實國防改革，加強國防戰力以及韌性，在這當中都有各位的努力跟貢獻，今天的晉任是一份榮耀，也是對各位更遠大的期許，期許各位未來能運用領導統御，強化部隊訓練和士氣，也要落實人才培育，提升國軍整體素質。

蔡總統說，希望將官一起努力，建構現代化與專業化部隊，鞏固國家安全，也讓世界看見守護國家決心。