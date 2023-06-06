桃園機場實施軍事演習 國防部：將對民眾衝擊影響降到最低

針對國軍漢光39號演習實兵操演在桃園國際機場進行實兵攻防，國防部發言人孫立方上午表示，國軍將與民力、航管、警察等各單位密切協調，將對民眾衝擊影響降到最低。

國軍漢光39號演習實兵操演預定7月27日上午在桃園國際機場實施反空降、奪回機場操演科目，將嚴重影響航班起降與旅客行程，國防部、六軍團與民航局本周舉行協調會。

孫立方表示，漢光實兵操演目的是驗證作戰計畫，科目設計是依照聯合作戰科目勤務要項進行設計，進行防衛作戰演練。國防部將與民力、航管、警察單位密切協調，確保國安同時，也將對於民眾衝擊影響降到最低，這都需要進一步協調規畫。

至於這項操演是否動員特戰部隊，孫立方指出，有關細部科目還在規畫。

有關美方延期交付軍售品項，孫立方說，華美軍售依議定發價書規定，在最終年度前交運，進度正常，目前為止有初期進度落後，針對這部分，雙方在國安、外交與國防層面，都透過非常暢通的管道溝通協調，有信心依照發價書規定進行軍售作業，細節援例不說明。