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國防部公告新版役男體位區分標準 免役難度變高
國防部5月公告體位區分標準第2條附件修正，恢復民國96年役男各體位BMI值；替代役體位增列155公分至157公分。各種免疫所涉病症須出示的病歷、治療過程愈趨嚴格，如有貧血或骨髓化生不良徵候群等遺傳性貧血患者，過去依病史、診斷證明判定役男體位，現在加入須由血液電泳檢查或基因檢查確定診斷。
國防部長邱國正、內政部長林右昌領銜發布修正體位區分標準第2條附件，內容記載各涉及免役體位認定所涉病症標準，相較於過去愈發嚴格，每項增列多項認定門檻。
相關病症包括心律不整、冠狀動脈病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良徵候群、椎間盤突出症、視力、妥瑞氏症等。
以視力而言，過去免役體位標準是，一眼矯正視力在零點一以下，含僅可辨指數、手動、光感，或無光感者。一眼散瞳後驗光度數逾十一屈光度者。兩眼散瞳後，驗光度數相差逾五屈光度者。
現在增列一眼散瞳後驗光度數逾十一屈光度，且最佳矯正視力未達零點六者；兩眼散瞳後，驗光度數相差逾五屈光度，且一眼最佳矯正視力未達零點六。
所有病症免疫標準都增加須檢查的標準與項目，貧血或骨髓化生不良徵候群」等遺傳性貧血患者，過去依病史、診斷證明判定役男體位，現在加入須由血液電泳檢查或基因檢查確定診斷。
國防部表示，替代役體位增列 155公分至157公分。身高196公分以上或身高154公分以下者，屬免役體位。身高155公分至157公分，不列入常備役體位；BMI值小於15或BMI值大於35，屬免役體位。
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