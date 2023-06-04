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【即時短評】部隊緊鄰都能各自為政 戰時談何協同作戰

聯合報／ 記者洪哲政
湖口營區二號門。圖／取自Google Earth
湖口營區二號門。圖／取自Google Earth

美軍在台協訓國軍規模愈見擴大，各式操演、進訓基地，多能見到他們隨軍的身影，除傳授新的戰訓觀念外，還能長時間觀察部隊運作。湖口基地主要進駐有3個主戰部隊相互緊鄰，卻為營門出入的行政問題無法協調，造成部隊劍拔弩張。平時如此，何能期待國軍戰時能協同作戰？

位於台地的湖口營區進駐有許多單位，除裝甲542、本84旅，還有北測中心、通測中心、湖口聯保場，分別隸屬6軍團、教準部、陸勤部第3地區支援指揮部。另外還有外國的星光指揮部、美軍安全合作旅等單位，再加上基地進訓部隊，部隊多元複雜。

湖口原本區分為4個營區，裡面原則是相通的，但各有各自的營門，可以通行人車，互不影響，而整個湖口「大營區」，過去都是律定最資深的北測中心指揮官，為同駐營區的共同指揮官，也都相安無事。

但近期可能是營門衛哨勤務分攤出問題，又因兵員缺乏，封掉數個營門，讓部隊須從其他部隊看守的營門出入，引發原同駐兩個裝甲旅官兵不平，再加上進出人車證件查驗問題，連進訓部隊官兵也肇生不滿。

資訊時代裡，就算軍人也是每人1把號，能恣意上網陳述；既然發生行政問題，營區3位主要少將主官即應面對面協商，研討能兼顧官兵便利的方案，迅速弭平事端，不應各自為政，放任事態延燒，讓外軍看笑話。

美軍 國軍 軍人

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