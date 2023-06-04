陸軍官校校長操刀手投體測放水？ 陸軍司令部否認

有疑似陸軍官校學生上網爆料，為讓體測不及格的畢業生順利畢業，學校在手榴彈投擲補測項目上涉放水，甚至由校長親自挪動及格標示牌讓更多人過關。陸軍司令部今天否認此節，指當日校長至測驗場地是鼓勵學生通過測驗，並無私自挪動距離標示牌及干涉教官紀錄成績等情事。

有疑似陸軍官校學生日前在dcard上爆料，官校即將學位授予，5月2日曾宣布體測補測只剩最後一次機會，沒過就要退學；而在5月23日下午，學校舉行手投補測時，校長親至現場，除要求不要錄影外，還把手投女性及格20公尺、男性及格30公尺的標示牌往前移，鑑測官與主測教官無奈配合，有學生因此喜極而泣。

學生認為，此舉恐是為沒過的人太多或長官扛不住壓力所導致，批評這個期會因此臭掉，只為了升官的長官要負一半以上的責任。

但陸軍司令部今天表示，陸軍官校均依「陸軍軍官學校體能戰技測考要點」規範，實施測考、補測，過程均有測驗教官在場。

司令部說，而補測當日校長至測驗場地是鼓勵學生通過測驗，並無私自挪動距離標示牌及干涉教官紀錄成績等情事。