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共艦海峽挑釁美加艦艇 國防部籲中共尊重自由航行權

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦通過台灣海峽。（路透）
美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦通過台灣海峽。（路透）

加拿大和美國艦艇，日前執行聯合穿越台灣海峽任務期間，遭一艘中國大陸軍艦近距挑釁。國防部發言人孫立方上午呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

外媒報導，加美艦艇日前執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國大陸軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺），是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校3日晚也宣稱，美國「鍾雲」號驅逐艦、加拿大「蒙特利爾」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

針對媒體報導，美驅逐艦及加拿大護衛艦昨日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，國防部發言人孫立方4日上午表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。

孫立方說，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

台灣海峽 國防部 加拿大

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