【專家之眼】解讀共軍兩棲登陸艦現身東部海域

5月29日日本防衛省統合幕僚監部，針對台灣周邊共軍艦艇動態發布新聞公報；依據公報內容指出，日本海上自衛隊在5月26日下午4時左右，於琉球與那國島南方約130公里處發現解放軍海軍艦艇編隊活動，該編隊兵力共計有現代級驅逐艦一艘、054A型護衛艦一艘以及071型兩棲船塢登陸艦兩艘。

該公報亦指出該編隊穿越台灣以及與那國島中間海域後，繼續北上直抵釣魚臺列嶼西方約80公里海域，然後再繼續北上遠離。而日本海上自衛隊則是派遣駐琉球那霸第5航空群所轄P-3C型海上巡邏機，配合駐佐世保第13護衛隊下屬「澤霧」艦(JS Sawagiri, DD-157)實施警戒監視與情報蒐集作業。

日本自衛隊公開揭露此項共軍艦艇動態訊息，再經過媒體轉述報導後，立即在台灣社會引發高度關切，但相關評論都未曾注意到下列幾個相當詭異細節；首先就是日本防衛省向來都是盡速對外公布周邊軍事動態，很少像此次居然會刻意拖延三日，一直等到共軍艦艇遠離之後，才公開此項訊息。

其次更令人注意的是日本防衛省很例外地僅公布相關艦艇類型，但卻未明確點出整個編隊個別艦艇舷號與艦名，這在日本防衛省公布周邊軍事動態作業模式來說，確實是相當例外。最後就必須指出，通常日本海上自衛隊會派遣空中兵力，跟監他國海空機艦在其周邊海空域活動時，通常都會拍攝照片作為判讀與識別依據。本次既然都已經派遣出海上巡邏機與艦艇，進行警戒監視與情報蒐集作業，為何未曾依例公布識別照片，更是成為各方議論焦點。

其實從諸多不同相關網路社群，對比經常穿梭琉球附近海域活動共軍艦艇名單以及其他相關資訊，並且過濾掉在修與泊港艦艇，要找到該共軍艦艇編隊資訊，以便辨識其確實舷號與艦名，其實很快就可以確認其中應當包括現代級驅逐艦杭州艦(136)、054A型護衛艦安陽艦(599)以及071型兩棲船塢登陸艦(兩棲綜合登陸艦)沂蒙山艦(988)以及四明山艦(986)。日本自衛隊為何在相關新聞公報如此神秘故弄玄虛，實在難以讓人理解。

不過在此還是要指出下列三點，提供讀者在閱讀對此編隊活動各項評論時對比參考；首先就是要提醒，假若兩棲船塢登陸艦在台灣東部海域現身，未曾在進行過旋翼機起降作業，或是實施船塢泛水以便施放兩棲舟艇，其實就不要針對其兩棲作業能量過多聯想，只要將其視為艦艇正常航行訓練即可。

而且就算實施前述艦儎機起降或是兩棲舟艇施放回收作業，若是在距岸相當遙遠海域，同時又無法與特定灘頭海岸產生連結關係，並且其艦儎機與兩棲舟艇亦未向前述灘頭海岸實施迫近運動，那就更不要因為這兩艘兩棲船塢登陸艦在東部海域現身，就開始胡思亂想，並且大作文章臆測推論共軍正在演練攻略東部某些特定兩棲目標區，聯想力太過豐富只會自尋煩惱。

其次就要思考為何當前政府國安團隊未曾對外公布此等資訊，反而是由日本防衛省統合幕僚監部，撈過界來公布台灣周邊海域共軍艦艇動態。誠然日本防衛省在公布共軍艦艇動態細節時，確實也在不經意間洩漏出其對我東部海域之監偵能量，但吾人要關切的是國安高層到底是以何種準據，來處理與決定是否公開共軍機艦在我周邊海空域活動資訊。

目前共軍機艦迫近台灣本島周邊海空域活動，並且經常與我海空兵力形成對峙狀態，這是社會早就理解現實情況。同時外籍軍事機艦南來北往更是司空見慣，我方派遣機艦前往查證跟蹤監控更是家常便飯。

但是為何有時會主動對外公布，但有時卻是在媒體報導曝光，並且依據其活動航跡進行解讀後，國安高層人士再透過特定喉舌管道放話，提出辯駁與另行詮釋說明。但是如何取捨對台灣社會公布周邊他國軍事機艦過境與共軍機艦迫近資訊，究竟是依據何種標準，確實應當對台灣社會公開說明，否則難以洗刷掉運用國安資訊操弄政治導引社會氛圍嫌疑。

最後必須提醒，就軍事徵候情報(MASINT：Measurement and signature intelligence)來說，必須要長時間累積大量資料，才能夠具體研判出軍事活動特定規律與常軌。以共軍機艦在臺海周邊海空域活動狀況如此頻密來看，這是極為寶貴之情報資源，更是台灣能與他國情報合作與交換情報資訊時，能夠運用之珍貴籌碼。

國軍在過去數年來，不斷逐日發布共軍機艦在臺海周邊海空域活動資訊，但是否能夠從中歸納出何種結論，確實是值得各方思考，而國安團隊又對此下達過任何指導或是督導進行分析研判嗎？台灣社會各個鄉親或許不必知道詳細答案，但是從國安高層發布共軍機艦動態時，都不免附帶作為政治炒作資本，但卻看不出任何專業解讀，實在讓人懷疑是否會浪費掉此等難得之徵候情報資源。