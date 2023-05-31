我採購F-16C/D戰機 美仍未同意供售空載源頭打擊武器

戰術型個人裝備不只機能性要夠、材質要好，更要能多方面擴充，穿了比不穿還好？個裝最貼身的防護背心，到底是防破片還是防彈，哪個名字才對？為何說個裝承載系統最要不得的是「整齊劃一」？不常見的裝彈器又有什麼功能？軍事專家一一大揭密。

2023-05-31 13:15