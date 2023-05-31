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我採購F-16C/D戰機 美仍未同意供售空載源頭打擊武器

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

我國以「鳳揚專案」為名對美採購66架F-16C/D BLK70型戰機，國防部表示，此案至本月19日為止，我方已付款約新台幣840億元。而我方擬隨此案對美軍購AGM-158空對地飛彈的「鳳雷專案」，至今原廠未獲美軍合約。

我向美國採購66架F-16C/D型戰機的鳳揚專案，傳因技術問題延遲，但空軍已表示，此案規劃115年完成，全案執行總時程未改變。

空軍司令部進一步表示，F-16C/D戰機採購發價書總案款計美金80億元，執行年度為民國109至115年，分7年28期付款。

空軍表示，空軍自109年1月支付首期款，迄今已執行13 期付款，實際付款美金28億餘元，約新台幣840億元。

空軍表示，依軍購案發價書(TW-D-SAD)，每年分 4 期付款，截至112年5月19日止，已付款13期，累計付款金額計美金28億138萬8571元，而以1比30匯率概算，約新台幣840億餘元。空軍會配合實際進度，調整付款期程及額度。

但針對「鳳雷專案」，空軍說，此案因原廠尚未獲得美軍合約，AGM-158空對地飛彈遲未獲美國點頭供售。

AGM-158空對地飛彈射程可達300公里，被視為源頭打擊武器。

空軍 飛彈 戰機

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