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國防部：正積極與友我國家建立情報共享機制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

國防部調整情報參謀次長室編制，披露負責「國家安全網絡相關執行事項」。國防部近日表示，正積極與友我國家建立情報共享機制，擴大情蒐管道與重要情資比對。

國安局曾披露台灣與美英紐澳加五國組成的「五眼聯盟」有「實際且即時」的情報交流，有立委關切國防部的角色為何？

國防部向立法院報告表示，國軍除現有情蒐機制外，並積極與友我國家建立情報共享機制，擴大情蒐管道與重要情資比對，以提升情報研析經驗與能力，以利掌握及監測即時區域情勢。

聯二原有國際情報處、政策計畫處、情報整合處與聯合情研中心，為軍方國際情報交流主政單位，目前三個處要整併為兩個處，國防部自承是因負責「國家安全網絡相關執行事項」。

至於「國家安全網絡相關執行事項」確切内容，國防部暫無回應。

國防部 情資 國安局

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