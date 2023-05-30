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「後備軍人步槍射擊訓練營」試行驗證 官員：無涉教召

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍在疫情後今年首度恢復辦理暑期戰鬥營，其中採試行驗證方式，首度辦理「後備軍人步槍射擊訓練營」。記者洪哲政／攝影
國軍在疫情後今年首度恢復辦理暑期戰鬥營，其中採試行驗證方式，首度辦理「後備軍人步槍射擊訓練營」。記者洪哲政／攝影

國軍在疫情後今年首度恢復辦理暑期戰鬥營，其中採試行驗證方式，首度辦理「後備軍人步槍射擊訓練營」。全民防衛動員署官員表示，這個營隊是希望讓後備軍人除教召外，還能有機會練習槍法。參加這個營隊不會影響被教召的機率或參數。

國防部今天舉行記者會說明暑期戰鬥營報名事宜，營隊歡迎15歲到32歲青年報名，其中也包括在這個年齡區塊中的後備軍人。

全動署官員表示，今年暑期戰鬥營辦理後備軍人步槍射擊訓練營隊，主要是藉由營隊辦理與資源共享原則，採試行驗證方式，規劃結合辦理，以提升擴大辦班成效；暑戰營已行之有年，成效深獲好評，後備軍人可藉由這個營隊，保持射擊技能，以強化戰技精進的效果。

對於參加暑期後備軍人射擊訓練營，會否影響接受教召機率的參數？官員說，參訓人員是在非教召期間來辦理，並未寄發教育召集令，不屬教召，不會影響。

官員表示，後備軍人步槍射擊訓練營隊是首次辦理，試行驗證方式是著重於射擊技能，在兩次教召期間外，後備軍人可利用這個輔助管道，熟悉射擊技能，進而在教召期間可迅速恢復戰力。

軍人 教召 國防部

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