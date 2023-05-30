中科院展示模擬器能量 技術釋商投入民間娛樂遊戲產業

中山科學研究院航空研究所副所長白方平上午表示，中科院自1995年起投入模擬器技術發展，至今已開發國軍逾240套各式模擬系統。中科院現將整合三軍各型模擬器，建構異質、異地、同時連網整合的虛擬合成化戰場。也計劃將技術提供民間娛樂與遊戲產業，釋商共同發展。

國防部上午舉行記者會，白方平在現場介紹包括劍龍級潛艦等國軍各式模擬系統，利用感各種感測器的技術，已發展出地面營級部隊對抗系統，而除國軍所需的空用、陸用、海用，以及各式射擊訓練模擬器外，並完成包含高鐵與台鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升，形成完整的國內供應鏈，也計劃將技術提供民間娛樂與遊戲產業。

白方平說，觀察世界先進國家的建軍備戰沿革，在軍事訓練上除了參與實際戰役累積實戰經驗外就是透過先進的模擬設備達到訓練需求，而近30年來我國的戰備訓練方向也與此「非實戰即模擬」的世界潮流一致。

白方平表示，近年來中科院為貫徹我國「國機國造」政策，在新一代勇鷹高級教練機的研製過程中同時納入了先進的地面訓練系統(Ground Based Training System, GBTS)，GBTS系統包含對維修人員的技勤訓練與飛行員的戰術戰技訓練。GBTS系統整合實體機的先進航電裝備及地面模擬訓練系統，訓練範圍涵蓋基礎學科教育、飛行程序訓練、模擬器飛行訓練、實體機訓練，以及運用地空連網架構執行實體機與模擬器的合成化戰術演練訓練，先進GBTS系統可有效節省操作維護成本，提高訓練綜效。

目前國內模擬系統技術應用端除國防工業、航太工業外已應用於交通運輸產業、醫療健康產業，以及遊戲娛樂產業。中科院憑藉近30年豐富的系統整合經驗，可提供模擬技術應用端客製化、多樣性的解決方案。另一方面，就模擬系統組成設備而言，涵蓋了國內機械產業、機電產業、資通產業以及軟體產業。中科院有能力將模擬產業上游的設備供應端與模擬產業下游的技術應用端垂直整合，透過持續深耕關鍵技術，帶動國內模擬系統產業發展，與產業共同建構我國模擬系統產業鏈。

白方平說，中科院將持續擘畫國軍各項戰演訓模擬的技術藍圖，不僅在擴大聯合演訓綜效上，中科院將整合三軍各型模擬器，建構異質、異地、同時連網整合的虛擬合成化戰場，以擴大聯合演訓綜效。另外在技術發展上，中科院將持續提升技術層次，整合AI人工智慧、深度學習、VR/AR/MR等前瞻技術，發展「實兵(Live)、虛擬(Virtual)與建構式模擬(Constructive)」整合的智能演訓環境。