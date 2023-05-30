【專家之眼】中俄關係與美中台

俄羅斯去(2022)年入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品。再者，在西方的制裁之下，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對華貿易力度，因為對華貿易至少可以通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。

同年底，俄羅斯在東西伯利亞地區，劃出696萬平方公里與中方建立經濟特區之後，近期中國海關總署稱，俄方同意在吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港(Vladivostok，俄文意思鎮東港)，也就是中國的海參崴，作為內貿貨物中轉口岸。

上述東西伯利亞經濟特區的面積，相當於俄羅斯40%的領土，也相當於中國領土總面積的70%，堪稱巨無霸特區。由於兩國互補性高，俄方的資源如礦產與木材、能源等，與中方的製造業與高科技相結合，合作空間極大。

自2022年以來中俄貿易量大增，中國東南沿海港口至符拉迪沃斯托克港貨櫃船舶運力增加，刺激了通過該港口進行中轉的吸引力。如今，海參崴可作為中方的轉運港，此乃意味中國的貨物穿過中俄邊境，尤如國內運輸，按照國內貨物流通來處理，不必經過出口和進口的繁雜程序，再在中國東南沿海港口寧波、廈門等港口上岸卸貨。這對於毗鄰俄羅斯的吉林與黑龍江省而言，當可減少需要經過長途陸運與物流成本。

符拉迪沃斯托克是俄羅斯濱海邊疆區的首府，也是遠東行政中心所在地。此乃19世紀《璦琿條約》和《中俄北京條約》簽訂後，割讓給俄羅斯之後被改名，也是東北地區約40萬平方公里割讓領土的象徵。由於該市臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口，也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。

然而，中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到了創紀錄的1900億美元，同比增長了30%。中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易伙伴。到了今年這種猛漲的勢頭有增無減。今年4月最新外貿數據顯示，中國對俄羅斯出口同比增長153%。

中國不僅不願遵循西方諸國對俄的制裁，還和莫斯科進一步發展能源關係，兩國已同意建造一條新的天然氣管道（西伯利亞力量2號）。而現有的管道於2019年開始運營，合同為期30年，總值超過4000億美元。

由此可見，西方國家原本有意聯俄制中，此乃季辛吉的戰略，因為中國才是最大的威脅。但如今適得其反，俄烏戰爭促使中俄關係更加緊密，是否改為聯中制俄，比如拜登日前曾言美中關係將解凍，那就要花下甚高的成本，尤其若未在台灣問題上有所緩和，美方難以達陣。