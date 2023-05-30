海軍陸戰隊掉槍管 監委要查

海軍陸戰隊陸戰六六旅今年三月廿七日實施械彈清點時，發現步二營步四連短少Ｔ七五班用機槍備用槍管一支，軍方為此成立專案小組調查，主動移送司法偵辦。監察院昨表示，監委林文程、王美玉認有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

案發後軍方專案小組完成的行政調查，除責任歸屬外，部隊曾研判槍管可能在北投國防大學復興崗駐地遺失，但並無明確證據支持相關說法，已先針對行政違失人員重懲。全案目前透過憲兵隊移由地檢署偵辦，官兵陸續到案說明。

海軍接連爆發掉槍事件，近期先是海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心四五手槍被掉包換成模型槍；接著陸戰隊九九旅在械彈檢查時，又發現短少Ｔ九一步槍槍機兩件；隨後再傳出遺失Ｔ七五式班用機槍備用槍管，引發社會譁然。

林文程、王美玉指出，究竟國軍械彈管理有無違失，內部控制及稽核機制是否失靈，有無未盡督管責任情事，實有究明必要。海軍對監察院立案調查表示尊重，並將持續配合檢調偵辦。