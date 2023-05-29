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國防部情報次長室組織調整 增反情報協調聯繫蒐報任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統曾於2021年春節期間視導聯二聯合情研中心。圖／總統府
蔡總統曾於2021年春節期間視導聯二聯合情研中心。圖／總統府

國防部修正參謀本部處務規程，稱為「聯二」的情報參謀次長室，原有三處一中心，調整為兩處一中心，理由是為因應嚴峻敵情威脅，提升整體情報整備與蒐研效能，增加情報與反情報協調聯繫蒐報工作規畫督導任務。

聯二原有國際情報處、政策計畫處、情報整合處與聯合情研中心。聯二是國軍對國際情報蒐集重鎮，所轄聯合情研中心曾由蔡總統宣布擴編，備受重視。軍方如何將聯二的三個處整合為兩個處，員額是否增減，國防部沒有說明，但至少會減少一位上校或少將處長員額。

國防部表示，國防部參謀本部情報參謀次長室，為因應嚴峻敵情威脅，提升整體情報整備與蒐研效能，將原三處一中心，修正為二處一中心。

國防部說，因應情報參謀次長室辦理國家安全網絡相關執行事項，增訂情報與反情報協調聯繫蒐報工作規畫督導掌理事項。

國防部 國軍

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