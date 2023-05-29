國防部情報次長室組織調整 增反情報協調聯繫蒐報任務

國造潛艦（IDS）原型艦建造工程將進入最後階段。台船與軍方都表示，可望9月命名下水。由於IDS計畫初期，傳出下水時間是明年5月，外界質疑是為了蔡英文總統任期內完成的政治典禮。國防部長邱國正在立法院表示，各項性能與安全測試，軍方標準都不會放水。後續艦的量產預算，要等到原型艦完成海軍測評，確定具備戰力，才能進行。

2023-05-29 07:00