國造潛艦原型艦下水後生產線不應被閒置 鄭文隆：儘速再啟用

台船董事長鄭文隆表示，軍民投入潛艦國造原型艦990人，站在台船立場，希望六年多來辛苦培養出來的國造潛艦設計、建造人才，能在國家政策的支持下，繼續為國效力，生產設備不要閒置，加速再次利用。

有關潛艦載台裝備，鄭文隆說，原先計畫162項向國外採購，66項國內自製，共228項；因輸出許可延滯、變故，以及國外廠商因疫情因素，不斷提出延期交貨要求，為滿足我們自己設定的施工進度，部分被迫在國內尋商自製，有些採平行策略，自己亦同時尋商自製。

他表示，原定國外採購162項，其中85項轉為國內自製，國內自製品項共151項。至於配合很好的國外供應商，我們仍然保持非常好的供應鏈關係，鼓勵他們未來能到台灣來，儘量在台灣產製。

鄭文隆指出，參與潛艦國造原型艦的人員陸續有變化，最新統計國防部7人，海軍司令部5人，海發中心31人，256戰隊47人，中科院39人，台船861人，計990人。潛艦國造歷經六年餘的投入，整個執行團隊不辭辛苦、不憂讒畏譏的堅持，近千名成員，是成就這個一開始被認為是不可能任務的群體英雄。