即時評論／軍方國會私下說明政策 不具責任政治公信力

因應國會議事透明，國防部為避免太多建軍細節透由立委質詢被國會「直播」出去，近年在朝野立委對預算有疑義時，採取一種「私下說明」的方式，派人到立委辦公室閉門解釋。只是這種形式，既不能透由國會紀錄建立責任政治，且有時內容空泛不為立委所接受。但在民進黨席次優勢下，不合理的預算案皆由綠席掩蓋，連紀錄也沒有，25日的國防預算解凍審查就是冰山一角。

這種存在於國會紀錄外的「私下說明」，起因傳有兩種說法。除軍方考量「保密」外，另說是因應近年在野黨海量提出預算刪減或凍結案，民進黨團要求將預算遊說的責任分由各中央部會、國營事業自行執行，以減少朝野協商須由主政的民進黨團負擔。

但以國防部而言，既有這種「私下說明」，立委所提預算刪減、凍結提案，國防部在作書面回復時，呈現在立法院官網上的，經常是空泛缺乏實質內容的文書；據了解，所謂私下說明，有時軍方派出大陣仗軍官到立委辦公室，但卻語多保守，資訊應有盡缺，內容時不為部分立委所接受。

但不管結果如何，有此過程，軍方就能就權充完成政策說明，因為綠營在立法院始終有席次優勢，提案雖言明是「經同意始得動支」，但最後只要在委員會、院會動用表決，實質上其實是「經綠營同意即可動支」。在野提出任何預算凍結、刪減案，都僅是形式，失去實質監督意義。

立法院被稱為「國會殿堂」，就是因為具備有紀錄、存證的公信力，可供事後比對政策責任，弱勢的在野立委就算自忖不具席次優勢，至少也能「闔各言爾志」，發言提出對特定預算疑慮，透由軍方公開說明，建立責任政治。但在25日這場預算解凍審查中，連發言機制都被席次優勢閹割。未來若立法院席次生態不變，軍方按此慣例，國防預算案恐均無法實質審查。

至於美當前提供我5億美元軍援，所有疑美言論，尤其軍備遲交的現象，當下是否都要被打成「造成與我們與理念相近國家的矛盾」、「假訊息」？相信社會、甚至國際間自有公評，畢竟這個現象已被充分證實。事涉我民主國家法制尊嚴，當政者不該枉顧事實，還為國會質詢凍結區區100萬元預算，就認為影響了台美虛構皇城的和氣。