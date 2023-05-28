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國軍採購城市型救護車改規格 棄四驅改採二輪驅動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部今天表示，陸軍將採購337輛的城市型救護車，原本設定需有四輪驅動性能，但因兩度流標，現將修訂為採購二輪驅動型制，並呈報國防部核定後，依程序重新公告招標。圖為現役城市型救護車。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部今天表示，陸軍將採購337輛的城市型救護車，原本設定需有四輪驅動性能，但因兩度流標，現將修訂為採購二輪驅動型制，並呈報國防部核定後，依程序重新公告招標。圖為現役城市型救護車。記者洪哲政／攝影

陸軍司令部今天表示，陸軍將採購337輛的城市型救護車，原本設定四輪驅動性能，兩度流標後，修訂為採購二輪驅動型制，呈報國防部核定後，依程序重新公告招標。

國防部為在兩岸發生戰爭時，能夠第一時間搶救戰場官兵生命，採購城市型救護車337輛及野戰救護車219輛，其中野戰救護車採購案決標，以13億7000多萬元由國內廠商常榮機械公司承製，2026年9月30日完成交貨。

城市型救護車總預算編列為5億8649萬4580元，自2022年至2026年以一次採購方式獲得，依各軍種包括陸海空、資通電軍、憲兵、後備編裝，缺裝補充80輛、汰舊換新257輛。陸軍將分配250輛，規畫分配各單位。烏坵守備大隊優先配發。

國民黨立委馬文君在立法院外交國防委員會質詢，城市型救護車因多次流標，陸軍司令部自降規格，除去四輪驅動規格，只採用二輪驅動。

陸軍司令部說，國軍現行使用救護車型式，分野戰型救護車與城市型救護車等兩種。野戰型救護車為四輪驅動悍馬型救護車，城市型救護車運用於城市既有道路傷患後送，現有二輪驅動與四輪驅動等兩款民用廂型車。

陸軍司令部表示，城市型救護車採購案2022年年歷經兩次開標，均因無商投標而流標，陸勤部經綜合商情訪查，專家與部隊代表研討，以及部隊實際使用時機等評估分析後，朝不改變部隊需求採購數量及單車價格原則下，調整符合實需規格方式，修訂為採購二輪驅動型制，呈報國防部核定後，依程序重新公告招標。

救護車 陸軍 國防部

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