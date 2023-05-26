美肩射刺針飛彈 傳已抵台

國防部昨天在立法院證實，美國政府「總統撥款權」援台五億美元軍備案最近就會開始實施。據可信訊息指出，美已將一批ＦＩＭ—九十二肩射式刺針防空飛彈於昨天凌晨運抵桃園機場，由軍方接收。

對此，國防部表示，美國政府「總統撥款權」（ＰＤＡ）是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。

而據指出，載運這批援台ＦＩＭ—九十二肩射式刺針防空飛彈的波音七四七—四四六型貨機，昨天凌晨零點零三分抵達桃園機場。

美宣布售台ＦＩＭ—九十二肩射式刺針防空飛彈已久，海軍早在二○一七年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，二○一九年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有引人疑竇處，與美長期協調，再加上晶片缺乏等因素，至今一彈未獲。國防部曾向立委自承，此案肇因於我方因素而致延遲。

此外，本周一立院外交國防委員會，外交部長吳釗燮被立委邱臣遠詢及，我方是否爭取將台灣納入美國的核武保護傘？吳釗燮回答，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。邱臣遠昨天再問國防部長邱國正，邱國正說，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。