退役士官陸網洩漏愛國者飛彈資訊 國防部出招了

民進黨立委林靜儀今天在立法院披露，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在中國社群網站發布所屬部隊情資，恐涉洩密。國防部政治作戰局長楊安表示，此人確為愛國者飛彈部隊退役士官，經查證均屬公開資訊及個人觀點，未涉及核心機密，但政戰局已嚴加監控，對象若有下一步就會採取動作。

國防部長邱國正今日赴立法院外交及國防委員會，以「國防產業發發展條例執行狀況」為題進行專案報告。林靜儀質詢時示，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在中國社群平台「B站」（bilibili）釋放愛國者飛彈相關訊息，恐有涉密嫌疑，也打擊我國，質疑此舉是為待價而沽等中共情報單位接觸。軍方應積極應處。

立委指出，退役士官在網上宣稱，要癱瘓一個愛國者連，要看是否在野外，若在野外要摧毀它的發電機或雷達，因為發電機供應電源給車廂跟雷達；但如果是營區內的愛國者連，只摧毀發電機沒用，因為營區內都有發電機可以發電。

國防部政治作戰局長楊安答詢表示，有掌握這項訊息，經查證後均屬公開資訊及個人觀點，未涉及核心機密，初步調查是退役士官，未來將針對現役、離退官兵做好反情報教育。

楊安提到，若有涉法，國軍會依國家機密保護法從事，除強化反情報教育外，而國軍平常有跟國安單位建構聯防機制，這名退役官兵若有下一步動作，「我們一定會採取下一步動作」。