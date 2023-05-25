獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

國防部今天在立法院證實，美國政府「總統撥款權」援台5億美元軍備案最近就會開始實施。據可信訊息指出，美已將一批FIM-92肩射式剌針防空飛彈於今日凌晨運抵桃園機場，由軍方接收。

對此，國防部今天表示，美國政府「總統撥款權」（PDA）是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。

國防部戰規司長李世強今天在立法院證實，美援台5億美元軍備案最近就會開始實施，品項事前就已確定，都是現貨。國防部長邱國正則說，美國拜登政府宣布此案前，國防部曾事前接獲告知。

而據指，載運這批援台FIM-92肩射式剌針防空飛彈的波音747-446型貨機，今天凌晨零點零三分抵達桃園機場。

美宣布售台FIM-92肩射式剌針防空飛彈已久，海軍早在2017年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有啟人疑竇處，與美長期協調，再加上晶片缺乏等因素，至今一彈未獲。國防部曾向立委自承此案肇因我方因素因此延遲。