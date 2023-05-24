80歲老人收民防召集通知書 民代：應回歸民防70歲限制

台北市一名80歲鄭姓老翁收到政府發送的民防人員召集通知書，在網路上掀起討論，因他是中正區的鄰長，民防團隊編組演習是里、鄰長例行工作，無年齡限制。對此，北市議員表示，最好還是回歸民防的年齡退制，也就是70歲者，比較適合。

議員徐弘庭表示，鄰長收民防召集通知書，流程還是應該要檢討，其實按民防規定，有70歲強制退休規定，但里長、鄰長和巡守隊，是廣義的民防，他覺得這類人應該回歸民防的年齡限制，如果召集民防，就應回歸民防標準，70歲以下，比較適合。

依民防法，中華民國人民依規定參加民防團隊編組，接受民防訓練、演習及服勤，包括縣市政府員工、村、里、鄰長，及公民營事業機構員工、學校人員，此外，成年國民未滿70歲者，依其生活區域、專長、經驗、體能，經遴選參加民防總隊、民防團及民防分團編組。