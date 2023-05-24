傳邱國正黄曙光對國造潛艦9月下水達共識

2024年國防預算案經向蔡英文總統簡報後定案，據悉，未編列潛艦國造後續量產預算。知情人士說，潛艦國造總召集人國安會諮委黃曙光、國防部長邱國正兩人對9月原型艦進入下水節點，看法趨於一致，有共識。

據指出，黃邱兩人在IDS原型艦事務，開同樣的會，看同一份資料，黃的立場是對原型艦9月下水有信心，邱是對當前就是要將潛艦國造原型艦進入下水節點的測試作好，兩人溝通良好，對9月進入下水節點有所共識，並非政治下水。

對於9月進入下水節點，據指出，是經美海軍專案人員與英國技術顧問同意，先進行岸上HAT泊港測試，岸上測試至少要進行六個月，2024年2月後實施真正的SAT出海測試，這也是蔡總統願背書原型艦下半年能下水的原因。

據悉，國防部2024年預算案，規畫新增陸海軍向國內採購軍規無人機、陸軍向美軍購彈簧刀無人機與空軍向美軍購NASAMS防空系統等項目，未編列潛艦國造後續艦預算。