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傻眼！80歲老人收到民防演訓召集令 區長曝原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
一名高齡80歲的鄭姓鄰長，收到民防人員召集通知書。圖／取自網路
一名高齡80歲的鄭姓鄰長，收到民防人員召集通知書。圖／取自網路

台北市中正區公所6月13日舉辦民防團隊編組演習，依民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法第七條，日前發出民防人員召集通知書，但網路卻傳出一名已高齡80歲的鄭姓長者，收到召集通知，須參加常訓，若違反民防法，可處3萬元以上、15萬元以下罰款，得按次處罰；北市中正區長林聰明表示，鄭姓民眾是鄰長，才會參加常訓。

依民防法中的法所稱民防團隊，是指機關機構、學校、團體、公司、廠場，經其編組之民防總隊、民防團、民防分團、特種防護團、防護團及聯合防護團。依民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法規定，民防團隊辦理民防人員訓練、演習、服勤或支援軍事勤務召集，應簽發召集通知書，並應於報到10日前送達受召集人。

另依照民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法，除非罹患傷病、直系血親或配偶罹患重病或死亡、不可抗力災害、結婚、參加政府機關訓練、進修或考試，可以可向民防團隊申請准許免除召集。

林聰明表示，民防團召集，並沒有年齡限制，且鄭姓民眾是鄰長，因民防法規定，鄰長是民防團的一員，符合民防法的規定，參訓是名單是由里長提供里內參訓的人員。

林聰明說，之前並沒有特別注意年齡的問題，因為鄰長是民防團的成員，平時協助里長推動里政工作，戰時也是民防團一員。至於受召的工作，林聰明說，只是上課而已，屬於常年訓練，由里長、鄰長一起參訓。

民防 演習

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