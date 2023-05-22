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海軍敦睦支隊完成訪問帛琉馬紹爾返國

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍敦睦遠航訓練支隊（Fleet of Friendship）4月30日至5月2日訪問馬紹爾群島共和國，並與我國總統特使暨外交部政務次長田中光訪團及原民會文化交流團於5月1日出席馬國第44屆憲法日遊行活動。海軍鼓號樂隊及儀隊、莒拳隊表演受到邦交國民眾歡迎。圖／取自我駐馬紹爾大使館官網
海軍敦睦遠航訓練支隊（Fleet of Friendship）4月30日至5月2日訪問馬紹爾群島共和國，並與我國總統特使暨外交部政務次長田中光訪團及原民會文化交流團於5月1日出席馬國第44屆憲法日遊行活動。海軍鼓號樂隊及儀隊、莒拳隊表演受到邦交國民眾歡迎。圖／取自我駐馬紹爾大使館官網

民國112年海軍敦睦遠航訓練支隊5月21日順利返抵國門，海軍艦隊指揮部舉辦返國歡迎會。敦睦支隊這次訪問帛琉、馬紹爾兩個邦交國，在某非邦交國實施補給。

海軍敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦、承德軍艦及班超軍艦等三艘艦艇，海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生參加遠航。這是新冠疫情趨緩後，第一次恢復敦睦遠航。

海軍敦睦遠航訓練支隊4月17日至19日訪問帛琉，因當地港口規模較小，由承德軍艦駛入港口交流；4月30日至5月2日訪問馬紹爾群島，與外交部次長田中光，原民會文化交流團，在5月1日出席馬國第44屆憲法日遊行活動。海軍鼓號樂隊及儀隊、莒拳隊在兩國表演，受到邦交國民眾歡迎。

軍聞社報導，艦隊返國歡迎會由艦指部指揮官蔣正國中將主持，敦睦支隊由承德軍艦打頭陣，率先進入左營軍港，隨後班超及磐石軍艦接續進港，順利靠泊碼頭後，等候的親友紛紛獻上鮮花與擁抱，蔣正國親與任務艦官兵握手致意，肯定他們圓滿達成遠航任務的傑出表現。

海軍敦睦遠航訓練支隊（Fleet of Friendship）於4月17至19日訪問帛琉，因當地港口規模較小，由承德軍艦駛入港口交流。圖／取自我駐帛琉大使館官網
海軍敦睦遠航訓練支隊（Fleet of Friendship）於4月17至19日訪問帛琉，因當地港口規模較小，由承德軍艦駛入港口交流。圖／取自我駐帛琉大使館官網

軍艦 遠航 海軍

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