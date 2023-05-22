海軍敦睦支隊完成訪問帛琉馬紹爾返國

民國112年海軍敦睦遠航訓練支隊5月21日順利返抵國門，海軍艦隊指揮部舉辦返國歡迎會。敦睦支隊這次訪問帛琉、馬紹爾兩個邦交國，在某非邦交國實施補給。

海軍敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦、承德軍艦及班超軍艦等三艘艦艇，海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生參加遠航。這是新冠疫情趨緩後，第一次恢復敦睦遠航。

海軍敦睦遠航訓練支隊4月17日至19日訪問帛琉，因當地港口規模較小，由承德軍艦駛入港口交流；4月30日至5月2日訪問馬紹爾群島，與外交部次長田中光，原民會文化交流團，在5月1日出席馬國第44屆憲法日遊行活動。海軍鼓號樂隊及儀隊、莒拳隊在兩國表演，受到邦交國民眾歡迎。