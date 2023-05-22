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海軍玉山軍艦傳6月19日左營成軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
據悉，海軍目前規劃，將在6月19日在高雄左營為已完成換裝訓練的新型兩棲運輸艦「玉山軍艦」舉行成軍授旗儀式。圖/讀者提供
據悉，海軍目前規劃，將在6月19日在高雄左營為已完成換裝訓練的新型兩棲運輸艦「玉山軍艦」舉行成軍授旗儀式。圖/讀者提供

海軍規畫6月19日在高雄左營為新型兩棲運輸艦玉山軍艦舉行成軍授旗儀式。

海軍司令部表示，玉山軍艦依計畫執行成軍訓練，待完成訓練及測評後，辦理成軍典禮，納列戰鬥序列。

海軍首艘新型兩棲船塢運輸艦玉山軍艦，傳已完成換裝訓練，預計6月19日在高雄左營舉行成軍儀式，海軍司令部未證實成軍時程。

玉山艦全案耗資73億3212萬餘元預算，由台船興建完成，是蔡政府執政後規畫第一項國艦國造案，對民進黨國防自主政策而言，具有指標意義。

滿載排水量達1萬600噸的玉山艦，外型具匿蹤設計，配備一艘LCM。艙面配備4座國造海劍二防空飛彈系統，1座76mm快砲，兩座方陣快砲，甲板可停放兩架直升機，裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。

玉山艦 海軍司令部 軍艦

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