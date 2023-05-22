海軍玉山軍艦傳6月19日左營成軍

美國總統拜登19日在七大工業國集團（G7）峰會上告訴盟邦，美國同意盟邦提供美製F-16戰機給烏克蘭，並讓烏克蘭飛行員接受F-16戰機訓練。自俄烏開戰以來，拜登一直反對將F-16戰機供給烏克蘭，以免戰事升高，他為何改變態度？烏克蘭又為何需要F-16戰機，有了這些戰機後將如何改變戰局？ 紐約時報報導，盟邦提供烏克蘭美製的F-16戰機必須獲得美國同意，拜登過去反對的理由是怕烏克蘭用來攻擊俄羅斯境內目標，使俄方升高戰事。美國官員認為烏克蘭最迫切需要的不是先進的戰機，而是地面防空系統，而且F-16造價高，恐排擠其他軍援。

2023-05-22 07:30