海軍玉山軍艦傳6月19日左營成軍
海軍規畫6月19日在高雄左營為新型兩棲運輸艦玉山軍艦舉行成軍授旗儀式。
海軍司令部表示，玉山軍艦依計畫執行成軍訓練，待完成訓練及測評後，辦理成軍典禮，納列戰鬥序列。
海軍首艘新型兩棲船塢運輸艦玉山軍艦，傳已完成換裝訓練，預計6月19日在高雄左營舉行成軍儀式，海軍司令部未證實成軍時程。
玉山艦全案耗資73億3212萬餘元預算，由台船興建完成，是蔡政府執政後規畫第一項國艦國造案，對民進黨國防自主政策而言，具有指標意義。
滿載排水量達1萬600噸的玉山艦，外型具匿蹤設計，配備一艘LCM。艙面配備4座國造海劍二防空飛彈系統，1座76mm快砲，兩座方陣快砲，甲板可停放兩架直升機，裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言