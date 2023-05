【專家之眼】抗中保臺打起來 到底是有誰會來

美國智庫蘭德公司在5月16日,對外公布以「美國在印太地區主要作戰行動:盟友觀點」(U.S. Major Combat Operations in the Indo-Pacific:Partner and Ally Views)為題之研究報告;該報告係接受美國空軍司令部作戰幕僚部門委託,並撥款支持蘭德公司研究團隊進行研究。(報告摘要網址為https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA967-2.html,報告全文網址為https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA900/RRA967-2/RAND_RRA967-2.pdf)

該研究計畫最初是在2019年完成整個研究作業,但其研究報告是在2021年9月經過大幅更新與修訂後總算最後定稿;從那時起就未曾再進行過任何更新修訂。但為何要延遲到今年5月16日才對外公布該份報告,蘭德公司並未提出任何說明。

不過若是思考該報告主要是蘭德公司研究團隊,經由訪談多位不同國家武裝部隊現役或是退役軍事與外交資深高階官員,並且比對訪談熟悉相關盟友國家安全政策與軍事戰略之美軍軍官所提意見,最後歸結出特定對象國是否會支援與配合美軍在印太地區所執行之軍事行動,其實就可理解該報告所轉述意見,對盟友關係來說,確實是相當敏感;將其公布時間節點有所推遲,就絕對不令人意外。

該報告設定四項美國在印太地區,可能採取軍事行動之預想狀況,其中包括;台海軍事衝突、韓戰再度爆發、南海島礁衝突以及朝鮮政權突然垮台引發動亂等四個想定課題。在這四個想定狀況中,前三項本身當事者—台海軍事衝突之台灣、韓戰再度爆發之南韓以及南海島礁衝突之菲律賓,都在此研究中先預設當事者會採取軍事行動,全力奮戰進行自我防衛。

該研究並就此四項預想狀況,分別探詢澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國以及越南等十二個盟友,並將其訪談所獲回應結果,歸納判斷為「全力支援美軍作戰行動」(Operations support)、「有限支援美軍作戰行動」(Limited support)及「拒絕支援美軍作戰行動」(Declined support)等三個類別。

對於台灣鄉親來說,必然會將焦點聚集在美國盟友僅有澳洲、日本以及新加坡等三國,願意在台海發生衝突時,針對美軍作戰行動提供有限度之支援;而其他另外七個被徵詢之美國盟友,其中包括印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、南韓、台灣、泰國以及越南,全都是斷然拒絕參與支援美軍作戰行動。

在此必須指出,蘭德公司此項研究計畫,由於未曾透露訪談對象真實身分與位階,因此其所表達意見,能否完全真實顯現該國政策,實在是不無疑問。但就蘭德公司身為美國重量級智庫,此項報告又經過相當時日才對外公布,其可信度其實亦不可低估。

只是世事向來多變化,各國如何應對區域安全事態,有時亦會讓人大掉眼鏡,所以這份研究報告畢竟不是算命結果,能否斬釘截鐵預言未來事態發展必然如此,其實也未見得完全可信,吾人在解讀時還是應當審慎有所保留。

但是從美國空軍樂意資助蘭德公司進行該項研究,並且最後歸結出將強化與澳洲及日本多項協同作戰能力,並且增進盟友本身之自我防衛能力,最後則是強調僅針對特定作戰類型與任務項目,與各個盟友提升相互協同作業質量,其實就可以看出美國對於未來在印太地區,須執行軍事作戰行動時,其對於盟友協同作戰必然是會親疏有別,整體投資亦須區分輕重緩急,此等優先順序亦充分顯現出盟友關係高低落差。

不過從美軍會針對這四項預想狀況,探詢盟友支援配合行動意願,其實在相當程度上,不免讓人注意到美軍本身實力是否產生變化?盟友能否支援以及是否願意支援,對其用兵意願是否會產生影響?

假若對照1984年11月28日當時美國國防部長溫伯格(Caspar Willard Weinberger)在華盛頓國家記者俱樂部,以「運用軍事武力」(The Uses of Military Power)所提到日後被稱為溫伯格準則(Weinberger Doctrine)之六項原則,其中包括重大國家利益受到威脅、國家願意投入足夠兵力獲取勝利、確認明確政治與軍事目標、所投入兵力足以達成任務目標、獲得美國民眾與國會支持之合理保證以及其他手段都已用盡後,才考慮使用軍事手段;其中並未考量到盟友支持與否。

可是當日後鮑威爾(Colin Luther Powell)將軍在針對美國是否動用軍事武力,所提出被稱為鮑威爾準則(Powell Doctrine)基本上是與溫伯格準則異曲同工相互呼應。該準則強調在採取軍事行動前,確認國家安全利益受到威脅,同時檢討是否其他非暴力手段皆已無效,亦必須設定明確政治目標,充分考量軍事行動所產生後果,預先擬定最後終止戰爭指導戰略,爭取輿論支持,動用壓倒性優勢兵力,儘量在最短期間克敵制勝。

不過鮑威爾將軍在最後卻加上“吾人是否獲得國際社會真正廣泛支持?”(Do we have genuine broad international support?),並且成為鮑威爾準則與溫伯格準則最大差異之處。

美國在二十年全球反恐戰爭中耗盡國力元氣大傷,最後狼狽自阿富汗撤軍,確實是讓美國對於派遣美軍投入海外軍事衝突多所顧慮。從拜登總統在2022年2月俄烏衝突升溫之後,立即斷然宣布不會派遣美軍投入作戰,其實就可以看出美國對外用兵轉趨審慎。

從美軍委託蘭德公司進行此項研究,吾人從中大體能夠看出「抗中保台打起來,到底是有誰會來?」或許這對國安高層是猛然澆下一頭冷水,但總是會比讓台灣鄉親被胡亂綁架走向戰火,不明究裡替別人流下鮮血好得多吧?