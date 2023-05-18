兩岸兵凶戰危 民眾不憂戰爭？國民黨揭原因：民進黨大內宣

各國都擔憂兩岸兵凶戰危，外資也抽身，但在台灣各地，民眾卻恍然不覺有立即明顯的戰爭危機將至！對此，國政基金會國家安全組召集人楊鎮浯受訪時表示，原因是執政黨不斷進行大內宣，導致民眾對兩岸局勢缺乏正確的認識。國民黨立委吳斯懷則表示，是因為執政黨不斷出售「亡國感」，導致民眾對此彈性疲乏。

兩岸關係確實緊張

吳斯懷受訪時強調，台灣目前確實面臨到兵凶戰危的問題，尤其是軍機、軍艦頻頻繞台，造成緊張氣氛，國際上，包括重要智庫、期刊等結論都認為「第三次世界大戰熱點地區」台灣都名列其中。他說，台灣民眾在民進黨不斷煽動「芒果乾」（亡國感）的狀況下，所以一般大眾對兩岸緊張的狀態，已經相當麻痺。

他進一步指出，執政黨一直將中國武力威脅當作政治的籌碼來欺騙老百姓，不斷加強軍備，只把台灣推向戰爭的邊緣，卻沒有謀求和平與對話。國內民調也顯示，仍有一定比例的台灣民意認為「中共不會對台動武」，顯見國內外輿情的落差。

大內宣導致錯判局勢

楊鎮浯則說，因為戰爭衝突包含著相當複雜且多元的因素，所以「沒有人敢斷言兩岸會不會發生戰爭」，但可以確定的狀況是，「現在的兩岸局勢無庸置疑，比過去緊張很多」、「在執政黨不斷挑釁的狀況下，發生衝突與戰爭的機會也比過去來得高」。

楊鎮浯說，儘管兩岸緊張關係升溫，但台灣內部的民情反而有種歌舞昇平的感覺，這其實與民進黨一直透過「大內宣」的方式，讓民眾接受到不完整的資訊，散佈如「一旦開戰，美國會支持」等看法，難以客觀看待完整的局勢。

政府應兼顧對話

楊鎮浯認為，政府應透過「對話」與「防衛」來解決兩岸的緊張，透過對話化解不必要的歧見，並建立共同溝通的基礎；同時也要建立自我防衛的力量。

他解釋說，防衛實力不單單只是軍備、軍武的多寡問題，更關乎「全民共同意識」，如在許多國外的戰爭之中，民眾同仇敵愾的氛圍才是戰爭的重中之重，但執政黨卻不斷製造撕裂與對立，反而與共同防禦的目標背道而馳。

此外，楊鎮浯強調，軍事更是國際政治關係的延伸，所以爭取「國際支持」也是重要一環，要能多管齊下才能建立完整的防衛體系，而不是只有「年輕人上戰場」、「警察軍事化」等方式，散佈威脅與恐怖的氛圍。

民眾提高對戰爭認識

「但真正的國安危機，是對戰爭的無知，」吳斯懷強調，當時921災情時，災區面臨通訊中斷、沒水、沒電又沒糧的狀況，是投入大量國軍才勉強穩定狀況。然而，以兩岸軍事力量的懸殊，一但發生戰爭，情況只會比這個更慘烈更嚴重。他認為，民眾應提高對戰爭的認知，才能意識到開拓對話空間，追求兩岸和平的重要性。

吳斯懷強調，而且要解決兩岸兵凶戰危的危機也相當容易，只要謹守「絕對不搞台獨」的立場，雙方就還有對話的空間，而且日本、美國也公開表明不支持台獨。

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