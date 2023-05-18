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龍崎牛埔惡地地質公園設置延宕 立委追出幕後因素

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會事業管理處長楊長政（右）立法院答詢表示，龍崎兵工廠土地已移交國產署，退輔會半年前就已同意無償撥用、折減基金，但台南市府也未點頭要接收。圖／取自國會直播畫面
退輔會事業管理處長楊長政（右）立法院答詢表示，龍崎兵工廠土地已移交國產署，退輔會半年前就已同意無償撥用、折減基金，但台南市府也未點頭要接收。圖／取自國會直播畫面

退輔會龍崎兵工廠原址準備設置龍崎牛埔惡地地質公園，但遲遲沒有進展，國民黨立委陳以信今天在立法院質詢時，退輔會官員說，這是因為台南市府沒有接收土地的意願。

立法院外交國防委員會邀請退輔會主委馮世寬，提出「高齡化時代榮院醫療整合及長照規畫」報告。陳以信表示，龍崎兵工廠是南台灣最著名泥岩地質區，是世界少有的地質美景，全世界只有義大利、中亞與台灣有。

他說，兵工廠已廢棄，地方希望設立地質公園，台南市政府2021年公告指定99筆龍崎兵工廠土地，準備設置龍崎牛埔惡地公園，但至今沒有任何動作，原因是相關土地沒移轉到市府手上，市府必須有償撥用，拿出9億元才能取得土地，因此全案卡住，可否無償撥用。

退輔會事業管理處長楊長政表示，龍崎兵工廠土地已移交國產署，退輔會同意無償撥用，折減基金，但市府也未點頭要接收，退輔會希望盡快移交，市府至今沒有意願，退輔會對土地仍有維管責任，須編列維護經費。

陳以信說，他將全力協調市府，讓台南有一個最美的後花園。

龍崎兵工廠原是退輔會的炸藥製造工廠，位台南市龍崎區牛埔里，面積約331公頃，當地有泥岩惡地的特殊地質景觀。前身是1961年設立的退輔會新竹彈藥處理工廠，以接管民營的聯義股份有限公司新竹火工廠，1976年搬到台南縣龍崎鄉現址。龍崎兵工廠2013年停業，2019年裁撤，目前由退輔會彰化農場代管。

台南龍崎區牛埔的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形。圖／台南社大提供
台南龍崎區牛埔的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形。圖／台南社大提供

退輔會 台南 陳以信

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