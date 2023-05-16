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海巡特勤隊M109突擊艇 進駐馬祖東引壓制海上非法活動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡特勤隊M109突擊艇進駐東引地區。圖/海巡署提供
海巡特勤隊M109突擊艇進駐東引地區。圖/海巡署提供

海巡署艦隊分署、偵防分署、金馬澎分署今天表示，即日起派遣海巡特勤隊與M109突擊艇，進駐馬祖東引地區，壓制大陸漁船越界活動。

海巡M109特戰突擊艇艇長11.2公尺、寬3.2公尺、高4.5公尺，最大航速46節，可搭載8名至10名全副武裝特戰人員；艇身採用深V滑航型設計，具耐風浪特性，特勤隊從台北港直接駕艇跨海進駐東引。

海巡署說，時序進入夏季海象平穩，中國大陸小型快艇在馬祖海域非法行為多，海巡署除派遣特勤隊進駐外，馬祖海巡隊增派1艘近岸多功能艇與特勤隊共同巡弋東引，CP艇航速達45節、每小時83公里以上，在海上執法具有速度上的絕對優勢。

金馬澎分署表示，特勤隊進駐東引至少一星期，將視海域狀況機動調整。特勤隊抵達東引前，已經在馬祖南竿進行為期月餘的移地訓練，深入掌握馬祖海域治安狀況，曾在4月19日至25日連續查扣3艘越界大陸漁船，將10名違規漁民交由第10岸巡隊留置。

海巡特勤隊M109突擊艇進駐東引地區。圖/海巡署提供
海巡特勤隊M109突擊艇進駐東引地區。圖/海巡署提供

馬祖 海巡署 特戰

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