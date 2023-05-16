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我對美軍購P-3C後艙武器系統模擬機維持 11億餘元決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
P-3C反潛機。圖／本報資料照
P-3C反潛機。圖／本報資料照

空軍P-3C反潛機後勤維修亟待重視與提升，模擬器維持所需預算也高昂。我近期對美軍購P-3C「武器系統模擬機」後續維持，金額高達十餘億元。

國防部今日公告中華民國駐美軍事代表團對美軍購一項「武器系統模擬機後續維持」，金額高達11億7380萬餘元，履約地點在台南仁德與屏東，使用單位為空軍，履約時間將從即日起至2027年12月31日。

空軍位於屏東神鷗基地、台南聯隊的模擬器，包括P-3C反潛機駕駛模擬器與後艙機組模擬器。P-3C的後艙裝備繁複，包括多重任務搜索雷達、磁異偵測器、電子偵測儀與光電暨紅外線感測系統等，而P-3C反潛機可掛載MK-46反潛魚雷、魚叉反艦飛彈、MK-54深水炸彈等，也由後艙機組鎖定目標。據了解，這項後續維持是針對後艙機組的模擬器後續維持。

美軍 空軍

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