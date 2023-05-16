我對美軍購P-3C後艙武器系統模擬機維持 11億餘元決標

烏克蘭空軍航空發展部門負責人洛哈喬夫（Volodymyr Lohachov）說，「我們的飛行員目前像在刀口上飛行，（若有）F-16戰機，將使我們能夠超越敵人的防空系統」。 烏克蘭一直向外界請求增援F-16的主因之一，是F-16的飛彈有效射程可達150公里，可使烏克蘭能夠遠距攻擊俄羅斯的戰機。洛哈喬夫說，「當然，我們依然會成為目標。但這將是一場公平的戰鬥。以目前狀況，我們無法回擊…」

2023-05-16 07:30