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海軍：玉山軍艦目前依計畫執行成軍訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
玉山軍艦。圖/讀者提供
玉山軍艦。圖/讀者提供

海軍司令部上午表示，玉山軍艦依計畫執行成軍訓練，待完成訓練及測評後，辦理成軍典禮，納列戰鬥序列。

海軍首艘新型兩棲船塢運輸艦玉山軍艦，傳已完成換裝訓練，預計6月在高雄左營舉行成軍儀式，海軍司令部未證實確切成軍時程。

玉山艦全案耗資73億3212萬餘元預算，由台船興建完成，是蔡政府執政後所規畫第一項軍艦國艦國造案，對民進黨國防自政策而言，具有指標意義。

玉山艦2021年4月下水，2022年9月交艦後，納編海軍151艦隊，駐地左營軍港。下水與交艦儀式都由蔡總統主持，若按慣例成軍儀式應仍由總統主持，可見政府重視程度。

滿載排水量達1萬600噸的玉山艦，外型具匿蹤設計，本身配備一艘LCM。艙面配備4座國造海劍二防空飛彈系統，1座76mm快砲，兩座方陣快砲，甲板可停放兩架直升機，裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。

海軍司令部表示，玉山艦具有高度機動力、裝載靈活、基本火砲及防空能力，續航力達1萬2500浬，能支援兩棲作戰操演訓練、物資運補、災害防救及人道救援等任務需求。這艘新型兩棲船塢輸艦，將可解決海軍現有戰車登陸艦及船塢登陸艦因老舊逾限而衍生人員操作、任務執行風險與維持費用逐年攀升等問題。

玉山艦是原型艦，海軍將視預算額度，未來將再造三艘。

玉山艦 海軍司令部 軍艦

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