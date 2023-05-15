吉安艦配備鎮海火箭彈等武器 海巡人員：前線壓力大盼加薪

海巡署籌建海巡艦艇發展計畫進度達5成，海委會主委管碧玲指出，2018年至2027年這10年間，耗資426億元新建6型海巡艦艇141艘，今天可搭載飛彈武器的吉安艦交船，有海巡人員指出，「第2海軍」前線巡防壓力不小，誰都不願擦槍走火，工作危險性增高，盼有加薪空間。

管碧玲說，這項艦艇發展計畫已帶來8千個工作機會。據悉，目前除中信造船集團承攬國造船任務已達5成進度，台灣國際造船公司也已完成4千噸級2艘及1千噸級1艘的巡防艦，其他沿岸多功能艇50艘則委由罡旻企業製造。

海委會指出，今天交船的吉安艦為安平級巡防艦，以海軍沱江艦為藍圖基礎，進行海巡模組的設計，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120公尺的高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。

在武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土的重責大任。

吉安艦上海巡人員已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，將成為東部地區機動海巡隊，繼成功艦後，第2艘專責執行台日至台菲海域護漁及維權任務的高速船艦。

至於，今天下水測試的另1艘同型船萬里艦，將配置於北部地區機動海巡隊，專責執行我國北方專屬經濟海域巡弋任務。

目前籌建最速艇之稱的新型35噸巡防艇，最快船速達45節，具速度快、吃水淺、操作靈活等特性，搭配射程可達60公尺的水砲，能有效執行船舶驅離及滅火工作，今天交船的PP-3512艇將加入台中海巡隊的行列。

為提升海上「三安」執行效能，立院本月已三讀修法「海岸巡防機關器械使用條例」，放寬海巡執法用槍標準、賦予海巡署長「用砲權」等重大變革，海巡人員除平時會與海軍共同演習外，也得加強訓練戰時砲彈器械操作等應變能力。