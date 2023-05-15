快訊

代言接不完！演藝圈「繳稅大戶」是他 自曝上繳近千萬

2024年大選「不缺席」 謝龍介表態爭取國民黨不分區立委

吉安艦配備鎮海火箭彈等武器 海巡人員：前線壓力大盼加薪

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
海巡人員工作壓力增加，也要與海軍演習作戰。記者古和純／攝影
海巡人員工作壓力增加，也要與海軍演習作戰。記者古和純／攝影

海巡署籌建海巡艦艇發展計畫進度達5成，海委會主委管碧玲指出，2018年至2027年這10年間，耗資426億元新建6型海巡艦艇141艘，今天可搭載飛彈武器的吉安艦交船，有海巡人員指出，「第2海軍」前線巡防壓力不小，誰都不願擦槍走火，工作危險性增高，盼有加薪空間。

管碧玲說，這項艦艇發展計畫已帶來8千個工作機會。據悉，目前除中信造船集團承攬國造船任務已達5成進度，台灣國際造船公司也已完成4千噸級2艘及1千噸級1艘的巡防艦，其他沿岸多功能艇50艘則委由罡旻企業製造。

海委會指出，今天交船的吉安艦為安平級巡防艦，以海軍沱江艦為藍圖基礎，進行海巡模組的設計，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120公尺的高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。

在武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土的重責大任。

吉安艦上海巡人員已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，將成為東部地區機動海巡隊，繼成功艦後，第2艘專責執行台日至台菲海域護漁及維權任務的高速船艦。

至於，今天下水測試的另1艘同型船萬里艦，將配置於北部地區機動海巡隊，專責執行我國北方專屬經濟海域巡弋任務。

目前籌建最速艇之稱的新型35噸巡防艇，最快船速達45節，具速度快、吃水淺、操作靈活等特性，搭配射程可達60公尺的水砲，能有效執行船舶驅離及滅火工作，今天交船的PP-3512艇將加入台中海巡隊的行列。

為提升海上「三安」執行效能，立院本月已三讀修法「海岸巡防機關器械使用條例」，放寬海巡執法用槍標準、賦予海巡署長「用砲權」等重大變革，海巡人員除平時會與海軍共同演習外，也得加強訓練戰時砲彈器械操作等應變能力。

有海巡人員私下透露，「第2海軍」的任務增加第1線執法上的危險性，有著不小的工作壓力，未來是否會影響報考海巡國考人數，仍值得觀察，盼能有加薪空間，提高工作待遇。

600噸級安平級巡防艦。記者古和純／攝影
600噸級安平級巡防艦。記者古和純／攝影
鎮海火箭彈武器系統，為中科院研製的灘岸火箭彈系統研改而成，使用6具火箭發射筒，每具發射筒內有7管火箭彈，射程可達10公里，負責水面近戰防禦。記者古和純／攝影
鎮海火箭彈武器系統，為中科院研製的灘岸火箭彈系統研改而成，使用6具火箭發射筒，每具發射筒內有7管火箭彈，射程可達10公里，負責水面近戰防禦。記者古和純／攝影

海巡署 海軍 管碧玲

延伸閱讀

海巡安平級巡防艦進度大超前 管碧玲：加裝武器重在執法

相關新聞

合作生波？美國未核准我今年派員就讀海岸防衛學院名額

台灣與美國2021年簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，內容明定我國每年可派遣一名公費生赴美就讀美國海岸防衛學院，經我國...

吉安艦配備鎮海火箭彈等武器 海巡人員：前線壓力大盼加薪

海巡署籌建海巡艦艇發展計畫進度達5成，海委會主委管碧玲指出，2018年至2027年這10年間，耗資426億元新建6型海巡...

海巡安平級吉安艦交船 第七艘安平級命名萬里艦

海巡署今天在高雄舉行600噸級安平級巡防艦第6艘CG607吉安艦交船，第7艘CG609命名下水，暨新型35噸級巡防艇第2...

海巡安平級巡防艦進度大超前 管碧玲：加裝武器重在執法

海洋委員會主委管碧玲今天首度主持「安平級600噸巡防艦、新型35噸巡防艇」交船下水典禮，由於，安平艦可加裝雄二、雄三飛彈...

義務役年資銜接勞退涉不公 綠委要求國防部應處

我國明年延長兵役為一年，政府向役男承諾役期可與勞退制度銜接，這項待遇未溯及過去服一年至三年義務役的國民，不公平，民進黨立...

空軍：台南基地下士遭電源車輾過 送醫搶救不治

空軍今天表示，台南基地陳姓下士昨晚執行地面裝備拖動作業時不慎摔落，遭後方電源車輾過，送醫搶救後仍不治。除配合檢調蒐證相驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦