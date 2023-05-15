海巡安平級吉安艦交船 第七艘安平級命名萬里艦

海巡署今天在高雄舉行600噸級安平級巡防艦第6艘CG607吉安艦交船，第7艘CG609命名下水，暨新型35噸級巡防艇第25艘PP-3512艇交船聯合典禮，第7艘安平級巡防艦CG609命名萬里艦，未來將配置北部地區機動海巡隊，專責執行台灣北方專屬經濟海域巡弋任務。

海巡署表示，安平級巡防艦吉安艦以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速高達44節以上，增設最大射程達120公尺的高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備一門鎮海火箭彈武器系統，一門20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，能有效捍衛海疆。

海巡署指出，吉安艦原定112年11月12日前完成驗收交船，在海巡署及中信公司共同努力下，工程進度超前。目前接艦官警已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，將成為東部地區機動海巡隊繼成功艦後，第二艘專責執行台日至台菲海域護漁及維權任務的高速船艦；另一艘同型船萬里艦，未來將配置於北部地區機動海巡隊，專責執行台灣北方專屬經濟海域巡弋任務。

海巡署表示，新型35噸巡防艇最高船速達45節，具速度快、吃水淺、操縱靈活等特性，搭配射程達60公尺水砲，能有效執行船舶驅離及滅火作業，PP-3512艇將加入台中海巡隊行列，強化海域執法能量。