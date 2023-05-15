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美軍觀摩 漢光電腦兵推今登場

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍今年「漢光39號」「電腦輔助指揮所演習」，15日起至19日實施。圖為去年漢光演習淡水河上實兵操演。記者洪哲政／攝影
國軍今年「漢光39號」「電腦輔助指揮所演習」，15日起至19日實施。圖為去年漢光演習淡水河上實兵操演。記者洪哲政／攝影

國軍今年「漢光卅九號」電腦輔助指揮所演習，今起至十九日實施，三軍主要領導幹部將在美軍觀摩團參與下，運用「聯合戰區層級模擬系統（ＪＴＬＳ）」推演平台，實施五天四夜、連續廿四小時對抗演習。

這項「電腦輔助指揮所演習」在今晨六時「電光操演」人員召回演習後展開。國防部表示，今年「電腦輔助指揮所演習」，從去年因應疫情而實施的圖上兵棋推演，回歸「聯合戰區層級模擬系統（ＪＴＬＳ）」電腦兵推，將考驗指揮官作戰決策、幕僚參謀判斷及後勤支援，以及各種臨機戰況處置。今年將由國防大學校長劉志斌率學官擔任攻擊軍，由甫接任參謀總長的梅家樹率部隊擔任防衛軍，兩名海軍高階將領的戰術對抗，受到矚目。

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