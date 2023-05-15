美軍觀摩 漢光電腦兵推今登場

國防部日前向立法院報告揭露共軍出現五種樣態，顯示仍將對台實施傳統兩棲登陸作戰的意圖。對於有網友近期質疑海軍151艦隊接連試登台灣各地「紅色沙灘」，恐有為共軍登陸台灣「指路」之虞。軍方一句話反駁，海軍本周將持續在中樞防務關鍵的淡水河口兩側的挖子尾、沙崙海灘進行兩棲試登，探測共軍兩棲部隊攻台時可能的航道與路徑。

2023-05-15 00:35