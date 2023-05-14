快訊

獨／郭台銘夜會柯文哲後 今「拜會行程滿滿」上午見了韓國瑜

獨／恭喜！32歲舒子晨升格人妻 交往2個月閃婚圈外人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

志願役軍官考選體測改非錄取要項 國防部：同分評比用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部在今年志願役預備軍官班考選計畫中，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，未列入錄取資格要項。圖/本報系資料照
國防部在今年志願役預備軍官班考選計畫中，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，未列入錄取資格要項。圖/本報系資料照

國防部今年志願役預備軍官班考選計畫，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，未列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不是錄取要項，被批評自廢武功。國防部今天說，體測成績會作為同分比較時優先錄取要件，非僅參考用，錄取者入營完成入伍訓前，都要跑完3000公尺。

有讀者投書本報稱，國防部今年志願役預備軍官班考選計畫，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，不列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不再是錄取要項。國防部自廢武功，讓人錯愕，志願役預備軍官掛階任官後，多為基層連隊排長，排長每天要帶領連隊跑步和體能訓練，如果連最基本的跑步和體能測驗都無法通過，那要如何成為士官兵表率。一旦讓士官看不起，便很難在部隊生存，最後只能以適應不良申請不適服役，離開軍中。

國防部表示，國軍志願役預備軍官班考選，將體能測驗調整為成績同分評比時，體能合格者優先錄取的要件，並非僅作參考用。考量社會民眾或青年學子入營前，體能因個人行業或經歷有所不同，為求體能測驗實質效益及考生安全，修正體能測驗為錄取成績同分評比項目。另錄取人員皆將接受國軍入伍訓的完整體能訓練，期末鑑測接受3000公尺徒手跑步測驗。

國防部說，現階段志願役軍官班體能測驗項目為徒手跑步，男性1600公尺，及格標準10分30秒內；女性800公尺，及格標準5分30秒內。

國防部 志願役 國軍

延伸閱讀

國軍的母親節 國防部：萬千慈母之愛 匯聚成家國之愛

龍潭軍機噪音改補助地方方式 民代：現金更貼近民意

國防部：3架次共機越中線及擾西南空域

國防部270億採購海馬士火箭 2028年完成訓練

相關新聞

潛艦國造原型艦9月下水 台船、國防院出面力挺

台船董事長鄭文隆今天表示，他對潛艦國造很有信心，不會愧對國家。國防安全研究院透過專文表示，潛艦國造在規畫與建造過程，不斷...

志願役軍官考選體測改非錄取要項 國防部：同分評比用

國防部今年志願役預備軍官班考選計畫，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，未列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不是錄...

傳奇U-2機／身上帶多支筆、1人限飛10趟...黑貓中隊駕駛U-2勇闖鐵幕的小百科

著名的U-2「蛟龍夫人」（Dragon Lady）偵察機，終於可能在2026年退役。中華民國空軍身為美方之外的最重要用戶，從1962到1974年，綽號「黑貓」的空軍35中隊，對大陸發動220次偵照行動，犧牲10位飛行員，是U-2服役史上最慘烈的一章。 拜近年媒體開放所賜，許多國人都知道國軍當年曾有駕駛U-2的黑貓中隊，但對於相關任務的細節，仍然一知半解，聯合報數位版整理U-2任務的許多鮮少公開的資訊。

國軍的母親節 國防部：萬千慈母之愛 匯聚成家國之愛

國防部發布母親節形象影片，陸海空各以軍職、軍眷媽媽為訴求，描述軍中母親樣態，將母親愛護兒女概念引申為國家的保護。國防部說...

又尋獲簡體字氣球殘骸！陸軍馬防部初步研判結果出爐

陸軍馬防部今晚指出，所轄莒光守備大隊機步連今天傍晚巡查時，於營外道路拾獲氣球殘體，以簡體字標示「上海長望氣象科技股份有限...

國防部：1架次共機擾台西南ADIZ

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機10架次（其中進入西南空域1架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦