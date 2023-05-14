志願役軍官考選體測改非錄取要項 國防部：同分評比用

國防部今年志願役預備軍官班考選計畫，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，未列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不是錄取要項，被批評自廢武功。國防部今天說，體測成績會作為同分比較時優先錄取要件，非僅參考用，錄取者入營完成入伍訓前，都要跑完3000公尺。

有讀者投書本報稱，國防部今年志願役預備軍官班考選計畫，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，不列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不再是錄取要項。國防部自廢武功，讓人錯愕，志願役預備軍官掛階任官後，多為基層連隊排長，排長每天要帶領連隊跑步和體能訓練，如果連最基本的跑步和體能測驗都無法通過，那要如何成為士官兵表率。一旦讓士官看不起，便很難在部隊生存，最後只能以適應不良申請不適服役，離開軍中。

國防部表示，國軍志願役預備軍官班考選，將體能測驗調整為成績同分評比時，體能合格者優先錄取的要件，並非僅作參考用。考量社會民眾或青年學子入營前，體能因個人行業或經歷有所不同，為求體能測驗實質效益及考生安全，修正體能測驗為錄取成績同分評比項目。另錄取人員皆將接受國軍入伍訓的完整體能訓練，期末鑑測接受3000公尺徒手跑步測驗。

國防部說，現階段志願役軍官班體能測驗項目為徒手跑步，男性1600公尺，及格標準10分30秒內；女性800公尺，及格標準5分30秒內。