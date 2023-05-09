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傘兵秦良丰5年前跳傘高空墜地 今返醫院站著感謝醫護

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中即時報導
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院上台站著致詞，感謝醫護救命之恩。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院上台站著致詞，感謝醫護救命之恩。記者游振昇／攝影

陸軍航特部下士秦良丰5年前跳傘意外，從約400公尺高空墜地，經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，清醒後還向醫護承諾「好一點就回來看大家」，被評估恐終生癱瘓的他努力復健，今天他實現承諾返院，並且站著說，感謝醫護救命之恩，返院感覺百感交集又很感動，可以清醒回來看大家「蠻新奇的」。

秦良丰今天在航特部長官、同僚、父母等親友陪同下，步行進入台中童綜合醫院，受到院方醫護熱烈歡迎。奏良丰在眾人的攙扶下，一步一步慢慢的走上台站著，展現復健成果，並且在秦父致詞後，發表致詞感謝醫護救命之恩，並贈送院內護理師一大束花，祝福護師節快樂。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，秦良丰在2018年5月17日發生跳傘意外，墜落地面失去呼吸心跳，經童綜合醫院動員專業團隊搶救，一天一天進步，經40多天恢復清醒，當時被評估恐難以脫離呼吸、終生癱瘓，他一關一關挺過，展現堅強意志力努力復健，令人感動。

軍方表示，秦良丰在去年十二月穿著全身野戰軍服，返回營區慶生，已經可以透過助行器步行，秦良丰的目標是想再回部跳傘，預祝秦良丰早日實現跳傘的目標。

陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院受訪，感謝醫護救命之恩。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院受訪，感謝醫護救命之恩。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院站著致詞，感謝醫護救命之恩，院方準備大蛋糕慶生。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院站著致詞，感謝醫護救命之恩，院方準備大蛋糕慶生。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院感謝醫護救命之恩，並且贈送一大束花，祝福護師節快樂。記者游振昇／攝影
陸軍航特部傘兵秦良丰經台中童綜合醫院搶救奇蹟生還，今天返院感謝醫護救命之恩，並且贈送一大束花，祝福護師節快樂。記者游振昇／攝影

跳傘 復健 父母 秦良丰

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