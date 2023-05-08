首批女性後備軍人教召今報到 她直呼重回部隊好緊張

為強化後備戰力，國軍今天首度辦理女性後備教召。首梯14位女性受召人員在今午12點前，至桃園八德大湳森林公園報到，所有教召人員將進行5天訓練科目，包括戰鬥教練與射擊訓練等，其中1名女召員退伍1年，對於重新回到部隊，坦言有點緊張，要重新適應部隊作息。

今天雖然天候不佳，首批女性教召後備軍人與其他男性召員還是依規定時間前往八德大湳森林公園報到， 依序接受體溫測量、報到說明、篩檢、安檢、資料核對及專長鑑定，展開5天的部隊生活。

這次女性教召採舊制5天，每天操課8小時、夜間2小時，最後一天6小時，合計46小時。訓練內容包括戰備任務訓練、步兵班、排戰鬥教練、組合訓練、軍（法紀）宣教、野戰構工、地形地物利用、核生化訓練與實彈射擊、戰傷急救、裝備保養等，另有專長復訓與合格簽證。

國防部全動署後備指揮部政戰主任謝勇維少將表示，這是國軍首次女性教召，加上其他男性教召人數，大約是1個營的建置兵力，在課程、訓練上不會有性別差異，僅有生活管理及照顧上，針對女性需求有所不同，例如舍營區與男性完全區隔，並在個人生活用品採購部分提供協助；今年總計核定女性教召員額共220人，實際要視報名及核定狀況而定。

一早完成報到的邱小姐說，自己去年才退伍，首次教召很緊張，事前除了準備向公司請假等事宜，沒有特別針對體能等進行準備。