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民眾簽投共誓約 立委反對刑罰

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

因應有現役軍人簽署共軍打來不抵抗、效忠中共「誓約書」的行為，法務部與國安單位研商後，認為禁止宣誓效忠中共的行為不應只局限於現役軍人，建議在國家安全法中研議對一般民眾相關行為增訂刑事處罰。但朝野立委認為，我國是多元自由民主國家，基於人民有自由選擇生活形式的人權，反對這項構想。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應表示，依中華民國憲法，國民有遵守法律的義務，背叛中華民國須科以刑責，但這部分應適用於有公權力的公務人員或官方武裝執勤人員，非武裝的一般民眾，若遭逢脅迫或面對戰爭時拒絕從事作戰或反抗，基於我國是多元民主國家，人民有選擇生活方式的自由，若要對此科以刑責，他認為不妥，「我們不是像中國大陸的專制國家」。

國民黨立委陳以信也表示，國家安全必須強化，但不代表必須侵害基本人權；任何修法都必須謹慎小心，不能違反人性，更不能因此讓台灣重回警察國家或威權國家。

蔡適應說，以向德恩案而言，其簽署所謂「誓約書」的違法樣態，適用於中華民國公務員及職業、義務役軍人，尤其職司作戰的軍人，豈有面對共軍入侵而不作為的道理。他認為，法務部研議對簽誓約書要科以刑事罰，除適用公務人員與軍警外，或可再延伸到領有月退俸的退伍軍人，畢竟仍持續領有公家所提供俸給，具有一定權利義務；但對一般民眾，他反對適用刑事罰，至多以行政罰為之。

退伍軍人 蔡適應

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