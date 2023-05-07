《軍購延宕說從頭2-1》軍購延宕影響建軍 藍委促政府加油
「軍購規畫的都是10到20年的建軍規畫，若延宕恐影響我國建軍，拜託政府催一下美國！」針對我國F-16、魚叉飛彈等對美軍購延宕，國民黨立委吳斯懷受訪時直言，疫情只是延宕的表面理由，其實就是美國不夠重視我國的軍購，他建議政府應加強對軍火商與美國政府施壓。綠委許智傑則發聲明緩頰，稱政府會積極接洽。
國防部不願給資料
近來我國對美軍購頻傳延宕，包括首架F-16C/D出廠時間從今年第4季延宕到明年第3季，還有2020年購置的魚叉飛彈要延宕10年後才能交貨，民眾黨立委邱臣遠與張其祿3日召開記者會，呼籲政府要拿出態度爭取加速交貨，也要同步培養軍工產業自主發展的能力。
邱臣遠隔天在質詢時也對國防部長邱國正提出抗議說，因為他想要向軍備局要資料，軍備局官員的態度很差，還常以機密理由不願給資料，讓他們還要自己找資料，核對哪些軍購會延期；邱國正當場致歉，承諾之後會要求官員改變態度。邱臣遠同時也說，軍購延宕恐使民心擔憂，政府要更積極作為。
軍購延宕理由難信
而國防部在4日的「海空戰力提升計畫暨F-16V新式戰機採購進度及因應配套」報告說，已接獲美方通知，是因為疫情影響供應商交貨。國民黨立委吳斯懷受訪時反駁，疫情完全是表面的理由，從美國國務卿布林肯、前國安顧問波頓、前國務卿龐培歐等人，都在催美政府對台軍購加速，軍購卻一延再延，非常費解。
吳斯懷表示，魚叉飛彈當時我國還只想買7、80枚，結果硬生生增加到400枚，政府已經硬是吞下去，還交付款項了，如今卻延後交貨，這會讓民眾質疑，美國這些國安高層都說美台情感堅若磐石，根本「口惠實不至」，而且政府對政府的軍購案，契約中並沒有違約罰則，似乎對美方延後交貨一點辦法都沒有。
軍購延宕影響建軍
吳斯懷說，經他質詢，國防部戰規司給的回應是美方安核局會要求洛馬公司懲處相關人員，但他呼籲政府要要求美方儘量提早交貨，否則軍購延宕兩年，會讓我國的建軍方案受到嚴重影響。他指出，軍隊會依「作戰需求」提出軍購案，新武器到了還要換裝訓練，以這次延宕的F-16V為例，光是換裝就要6到8個月，更不用說飛行員的訓練。
「這不只是一架飛機的延宕！」吳斯懷分析，我國飛行員因共機擾台早已疲憊不堪，沒有新飛機與新的飛行員，只會讓空軍的戰力螺旋下降，狀況只會愈來愈糟，他希望蔡總統能大力督導國安高層們催促美方交貨，「現在不就有美方軍火商來台？」吳斯懷表示，政府要趕快跟這些軍火商催促交貨。
綠委忙為政府緩頰
被媒體問到，F-16V戰機延遲交機恐會影響到東部偵蒐，還無法處以罰款，是否會什麼管道或方式讓美方盡快交機？綠委許智傑發表聲明回應說，政府間合作是政治問題，跟一般貿易不同。台美政府一定會全力衝刺在2026年前獲得全數F-16V，避免影響到未來國防布局，駐美單位及國防單位也會積極接洽，讓進度可以如期交機。
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