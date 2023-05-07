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美擬軍援台灣 專家估：給不對稱戰力「混合套餐」

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣五億美元軍備。這項規畫引發各界議論。 圖為美製愛三防空飛彈。 聯合報資料照片 記者洪哲政／攝影
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣五億美元軍備。這項規畫引發各界議論。 圖為美製愛三防空飛彈。 聯合報資料照片 記者洪哲政／攝影

外媒報導拜登政府準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣五億美元規模的軍備。軍事專家認為，美方注意到台海不穩定局勢升高，這是美國強化對盟國或安全盟友承諾，同時因應中共在印太地區軍事擴張，美國強化安全機制，按俄烏戰爭經驗，應會以無人機、刺針飛彈、精準彈藥等不對稱戰力軍備品項為主。

空軍前副司令張延廷表示，美方注意到台海不穩定局勢升高，因此提升對台軍事援助力道。中共對台軍事壓力很明顯提升，像是山東號航母、聯合利劍、聯合戰備巡查等，台海局勢不穩定，一旦台海發生戰爭面臨海空封鎖，台灣沒有補給的戰線，所以透過平時多存些，若發生戰爭時可以獨立作戰。

對於五億美元規模的軍備項目，張延廷分析，可能會有無人機、刺針飛彈、標槍飛彈、反坦克飛彈等，其他像是軍艦、飛機等，預計不會納入這波名單內，會以不對稱戰力為主。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，隨著印太地區局勢改變，中共軍事擴張讓盟友備受威脅，美方已將台灣列為非北約主要盟國，因此強化對台軍事援助將可提高防衛能力與區域安全。

至於美國可能提供台灣的軍援品項，蘇紫雲舉例，五億美元約可購買三千枚標槍飛彈或六千枚刺針飛彈，或是五百枚魚叉反艦飛彈，或一百廿枚愛國三型飛彈，預計會以精準彈藥為主，但可能「混合套餐」，不會只有單一的項目。

蘇紫雲認為，這次軍援應該會以不對稱戰力為主，中共戰機數量多，應多囤一些飛彈數量，用飛彈補強戰機數量不足問題，可以提高局部高空與海上強度。

基於平時中共灰色地帶威脅，軍艦等正規兵力越顯重要性，蘇紫雲說，台美經過戰略溝通後，援引以往美軍租借軍艦模式，即五億美元對台軍援可能包括部分美軍退役船艦，以因應中共近期船艦頻繁偵蒐騷擾，正規與不對稱兵力搭配套餐，快速增加台灣防衛韌性。

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