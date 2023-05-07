美擬援我5億美元軍備 陳建仁：備戰才能止戰

彭博資訊五日報導，拜登政府正準備動用「總統撥款權」，提供台灣五億美元規模的軍備，但尚不清楚這批軍備的具體內容。總統撥款權正是美方加速軍援烏克蘭卅七次的緊急授權依據，對台灣則屬首次。

對於美方要提供軍備，總統府並未回應；行政院長陳建仁則說，面對威權的擴張，「我們一定要備戰，才能夠止戰，我們要能戰，才能夠避戰。」維持國家的自衛能力相當重要，國防部做出各種努力，比如國艦國造、國機國造，也會與理念相同的國家一起合作，維持亞太地區和平穩定、確保印太地區的自由開放，是大家共同目標，保障自由、民主價值，更重要的是避免威權的併吞、侵略。黨政人士指出，該議題尚未成熟，我方不宜過多表態，一切對於穩定台海局勢的作為，我方都表示感謝。

友盟國家協助 國防部樂見

國防部指出，總統撥款權是國防授權法案「強化台灣韌性法案」之一，主要內容為提供美軍庫存彌補軍售延遲交運的防衛缺口，對友盟國家相關協助，國防部樂觀其成。

作為美國今年度預算的一部分，國會批准使用「總統撥款權」向台灣提供價值最高可達十億美元的武器援助。這種授權允許總統在緊急情況下，無須國會批准便可從美軍現有庫存提取武器或支援裝備，交付台灣，會加快安全援助。因為「總統撥款權」可使美方避開委託及製造武器的漫長程序，而美方過去並未動用過總統撥款權將武器交給台灣政府。

彭博稱這項行動恐激怒大陸

彭博資訊報導，這項行動可能會激怒中國大陸，並抵銷拜登政府尋求與北京恢復關係的努力。

五角大廈發言人麥納斯說，總統撥款權是為交付重要安全協助以支持台灣自衛而在去年通過的授權，拜登政府現在的態度，與台灣關係法所勾勒的美國長期政策一致。

麥納斯：與美長期政策一致

麥納斯在答覆本報詢問時表示，國會去年授權五角大廈可動用十億美元規模的軍備，作為給台灣的安全協助，以支持台灣的自我防衛。

麥納斯說，國防部長奧斯丁二月在國會作證時，也表達有意動用這項授權；美國遵守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的長期政策，且五角大廈正在努力實現台灣關係法所規定的義務，且會持續這麼做。麥納斯拒絕評論美國是否正著手推進這批五億美元援助案。「我們的作法與美國長期政策保持一致，我們努力履行我們按照台灣關係法的義務，我們將繼續這樣做。」