李文忠：榮欣志工是退輔會珍貴人力 誤餐費調高至100元

退輔會近日在武陵農場舉行「112年榮欣志願服務領導幹部研習暨觀摩」活動。退輔會副主委李文忠今天向志工表示，榮欣志工是退輔珍貴的人力資源，為體恤志工的無私奉獻，自今(112)年起，提高補助志工誤餐費額度，由80元調高至100元，提供志工實質照顧。

退輔會今天表示，為提升志願服務人員專業知能，退輔會於5月2日至4日邀集各榮服處、榮總、榮總分院等90餘位志工幹部，於武陵農場辦理「112年榮欣志願服務領導幹部研習暨觀摩」活動。

退輔會說，此次研習特別邀請具有志工領導實務經驗的林添富，講述如何連結與運用社會的物力與財力來協助弱勢榮民眷，並建立「只有付出不求回報」的志工服務文化。另一位講師為環保星勢力志工隊創辦人李明峯，則分享志工領導的藝術、團體管理與運作實務經驗，以培養志工幹部領導與管理技能，課程中亦透過實務演練，讓參訓的學員們體驗團隊合作與分工的重要。

李文忠於結訓典禮致詞表示，榮欣志工認養單身年邁獨居榮民及遺眷，並提供到府關懷訪視、送餐、修繕打掃等服務，對於志工夥伴們的熱忱投入與無私付出，並且有效處理榮民、眷各種問題及解決生活困難，他們的精神與行動令人敬佩與感動，同時讓退輔會服務照顧能量更加周全。