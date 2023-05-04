國防部公布共軍動態 共艦在我東部海域實施反潛操演

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨天共艦在台灣東部外海實施反潛操演，共軍運8反潛機長航穿越巴士海峽至東部外海空域，與自共艦升空的卡-28 反潛直升機會合操演。

國防部表示，5月3日6時至5月4日6時止，國軍偵獲共機16架次，共艦9艘次，持續在台海周邊活動，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域4架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布示意圖顯示，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域的4架次共機，分别是殲-11機、蘇愷-30機、運8反潛機與卡-28反潛直升機。運8反潛機穿越巴士海峽至台灣東部外海，與自共艦升空的卡-28 反潛直升機會合操演。